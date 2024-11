Sergio Ramos no podrá dormir tranquilo tras la confesión de amor de un famoso humorista a Pilar Rubio

Ya hace 12 años que Pilar Rubio y Sergio Ramos son pareja. Una pareja que, pese a haber estado muchos años juntos, la realidad es que han pasado por varios puntos altos y bajos. Sin embargo, si algo han demostrado es que son capaces de superarlo todo juntos. Pues, pese a los cambios de residencia y rumores sobre posibles crisis, siempre han sido capaces de ser mejores.

Sin embargo, lejos de haber mostrado aburrimiento o cansancio por los 12 años de relación, la realidad es que ambos mostraron estar más que felices, el uno con el otro, en la cuenta de Instagram de Pilar Rubio, donde jugaron a revelar secretos de su relación. Tales como quién dio el primer beso, se preguntaron quién era más atractivo y, como colofón y punto de conflicto, sobre quién era más celoso, donde no se pusieron de acuerdo.

Los celos de Ramos, disparados con Zapeando

Con las dudas todavía por resolver sobre si Sergio es el más celoso o lo es Pilar, la presentadora acudió el pasado verano al plató de Zapeando, donde como ya es habitual, fue más que bienvenida por los diferentes colaboradores del programa. Sin embargo, uno de ellos, Miki Nadal decidió hacerle una pequeña broma que seguro no fue tan pequeña para Sergio Ramos, que desde casa seguro que no se echó a reír al escuchar lo que decía el maño.

Y es que, una frase seguro que no quedó en el olvido. Se trata del momento en el que Miki confirmó lo siguiente: “Sergio Ramos… ¡Quiero a tu mujer!”. Unas palabras que, pese a venir en cierto tono de broma, no acabaron de gustar a Sergio Ramos, que, lejos de echarse a reír, vio el gesto de Miki como un pequeño ataque a su relación y a su matrimonio.

De una broma a un problema mayor

Sin embargo, no parece que todos los problemas de la pareja vengan de los celos. Pues, tras 12 años ya se han demostrado que pueden confiar plenamente el uno en el otro. Pero, lo que podría no ser salvable es el posible nuevo destino de Sergio Ramos en Argentina. Algo que, como ya os contamos, no gusta nada a Pilar Rubio, que ve demasiado dar el salto a Buenos Aires.

Así pues, después de la amenaza de Miki Nadal y de la confirmación de que Sergio Ramos es ciertamente celosos, no hay demasiadas dudas sobre la posible pelea que hubo en la pareja después de la intervención de Pilar en Zapeando.