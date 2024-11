Shakira confirma un nuevo amor por el que se negó a volver con Gerard Piqué

La separación entre Piqué y Shakira fue uno de los momentos más críticos en la vida personal de la cantante colombiana. Y es que, después de ver como el que fuera jugador del FC Barcelona decidía cambiar a la madre de sus hijos para comenzar una aventura amorosa con Clara Chía, Shakira entró en una espiral negativa de la que no parecía poder salir. Sin embargo, en su nueva canción de Soltera, parece ya evidente que la colombiana ha sido capaz de salir de la oscuridad para comenzar una nueva y feliz vida con ella misma.

Y es que, lejos de aceptar volver sobre sus pasos y dar tregua a un Gerard Piqué que en varias ocasiones trató de reconciliarse con Shakira, la artista ha decidido cerrar por completo la puerta a su ex para dar paso a una etapa de diversión y felicidad estando soltera. Sin importar lo que piense nadie de ella y solamente cuidando de sus hijos y de ella misma. Una decisión que no habrá sentado nada bien a Gerard Piqué, que ya sabe que no tiene nada que hacer si quiere volver a estar con Shakira.

Una letra que lo dice todo

La realidad es que con el paso del tiempo parece que Shakira ha sido capaz de cambiar por completo su idea sobre su cambio de vida. Y es que, después de lanzar varias canciones llenas de contundentes y duros mensajes hacia Gerard Piqué y Clara Chía, ahora Shakira ha decidido dar un giro de 180º y dedicarse a estar feliz en su soltería. Hecho que dejó más que claro en su última canción: “Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien, estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera, se pasa rico soltera”.

En este sentido, sin pasar por alto el dolor que le supuso que Piqué le dejara el “corazón partido”, Shakira ha aprendido que no vale la pena seguir pensando en su ex ni dedicarle ningún esfuerzo. Hecho que se habría confirmado en las varias negativas de la artista en cuanto a las propuestas de Gerard Piqué de volver a ser pareja.

Shakira es su propia ilusión

Ante esta situación, Shakira tiene decidido que no está por la labor de meterse en ninguna otra relación sentimental. La colombiana ya ha visto que ni con el que iba a ser el amor de su vida ha sido capaz de mantener una relación estable por varios años y ha optado por dedicarse a ella misma y a sus hijos. Una decisión de aplaudir y que parece estarle sirviendo para sanar de la herida que le dejó Piqué.

Así pues, cualquier intento de volver, por parte de Gerard Piqué, será fútil. Pues, como ha dejado claro, Shakira. Ella es feliz estando soltera y viviendo para ella misma. Sin pensar en nadie más.