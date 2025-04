Camilla Parker Bowles ya ha comunicado a sus hijos que Carlos III se está muriendo

Ya no es ningún secreto que el estado de salud está en un punto absolutamente crítico. El Rey de Inglaterra no ha respondido al tratamiento médico en ningún momento. Una situación que ha provocado que el equipo médico de Buckingham ya haya mostrado su total preocupación por la nula evolución de un Carlos III que ya es consciente de que si no comienza a hacer remitir el cáncer de colon, podría estar entrando en su último año de vida. Una realidad absolutamente terrible que ya ha puesto en alerta a todo el resto de miembros de la Casa Real de Gran Bretaña.

En este sentido, es Camilla Parker Bowles la que ha comenzado a moverse y a comunicar a sus seres más cercanos, que a Carlos III ya le han confirmado que solamente le quedará un año de vida. Y es que, después de este último ingreso hospitalario, las expectativas son incluso peores de las que ya había.

Para comenzar a prepararse para la eventual muerte de Carlos III, Camilla Parker Bowles ha comenzado a contar los apoyos con los que cuenta dentro y fuera de Buckingham. Una decisión que puede haber sido realmente desalentadora para la consorte, que sabe que, más allá de Carlos III, en Buckingham no hay nadie que esté con ella. Por otro lado, fuera de la Realeza, solamente sus hijos están de su lado para apoyarla ante cualquier tipo de situación.

Los hijos de Camilla Parker Bowles ya están enterados

Según han revelado fuentes cercanas a la Casa Real de Gran Bretaña, la Reina Camilla ya ha comenzado a ponerse en contacto con sus hijos, Tom Parker Bowles y Laura Lopes para comunicarles que el estado de Carlos III se está agravando constantemente. El monarca inglés se está apagando y Camilla sabe que se va a quedar sola en Buckingham. Es por este motivo que la consorte va a necesitar, más que nunca, la ayuda de sus dos hijos.

Así pues, tras conocer el empeoramiento de Carlos III, la Reina Camilla ya ha comunicado a sus dos hijos la situación que atraviesa el Rey de Inglaterra. Un empeoramiento que ha llevado a Camilla a temer por las consecuencias que puede tener el hecho de quedarse sola y sin apoyos dentro de Buckingham.