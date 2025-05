El Príncipe Harry teme que no pueda ver a Carlos III antes de morir

Estamos en un momento especialmente delicado para la Casa Real de Gran Bretaña. Carlos III está muy enfadado con el comportamiento de su hijo, el Príncipe Harry, que a lo largo de estos últimos días ha tenido un comportamiento ante los medios de comunicación que no ha gustado nada en Buckingham. Y es que, mientras aseguraba querer volver para estar cerca de su padre, se le escapó la verdad y afirmó que Carlos III estaba realmente grave a nivel de salud. Algo que enfadó hasta un límite nunca antes visto al Rey de Inglaterra, que no quiere perdonar a su hijo por lo que dijo.

Según pudimos saber gracias a fuentes cercanas a Buckingham, hasta las declaraciones de Harry, todo estaba avanzando en la dirección correcta. Carlos III comenzaba a ver con buenos ojos que se le tendiera la mano a su hijo mayor y, por su parte, el Príncipe Harry parecía muy abierto a un regreso si se le daban garantías en cuanto a la seguridad. Incluso Meghan Markle estaba algo más receptiva respecto del tema en cuestión.

Sin embargo, una vez metió la pata con sus declaraciones sobre su padre, el Duque de Sussex vio como las puertas de Buckingham se le cerraban de par en par. Pues, la decisión de Carlos III fue clara y contundente. No se iba a permitir el ingreso de los Duques de Sussex en Buckingham hasta nuevo aviso. Estaba muy enfadado por lo que Carlos III consideraba una grave traición.

Harry podría no ver más a su padre

Ante esta situación tan delicada, el Príncipe Harry teme que el enfado de su padre acabe provocando que no se vuelvan a ver nunca más. Y es que, si Carlos III no perdona pronto a su hijo, podría acabar siendo demasiado tarde para un Harry que tiene auténtico pánico al hecho de no poder pasar unos últimos días con su padre y poder enderezar una relación que lleva más de cinco años rota.

De este modo, el enfado de Carlos III con Harry ha despertado el mayor miedo posible en el Duque de Sussex, que cree que su padre podría no perdonarlo nunca para acabar muriendo sin verse por una última vez.