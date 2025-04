Leonor quiere salir de Elcano y regresar a Madrid

La Princesa Leonor está pasando por los momentos más complicados de su vida a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano. En este sentido, la Princesa de Asturias no solamente se está teniendo que enfrentar a la publicación de unas imágenes que no le han gustado nada y que la han llevado a sentir que su privacidad ha sido totalmente vulnerada. Si no que también se ha enfrentado a la soledad de tener que vivir durante varios meses en un mismo barco, con una extensión muy limitada y sin poder ver a sus seres queridos desde el momento en el que zarpó del puerto de Cádiz.

Es por este motivo que, tal y como han revelado fuentes cercanas a Zarzuela, la Princesa Leonor está estudiando la forma de huir de Elcano para poder estar en tierra firme y junto a sus seres queridos. La hija de los Reyes de España habría pedido volver a sus padres que le permitan volver a casa durante unos días. Un plan que pasa por la idea de estar en el 18 cumpleaños de la infanta Sofía.

La realidad es que el próximo 29 de abril, la hermana pequeña de Leonor cumplirá 18 años. Lo que significa que va a ser una fecha realmente especial para toda la Casa Real. Sin embargo, a priori, Leonor no va a ser capaz de acompañar a su hermana Sofía, en una fecha que hace tiempo que estaba marcada en el calendario de Zarzuela. Es por este motivo que la Princesa de Asturias ha pedido a sus padres que la lleven de vuelta a casa para estar con su hermano durante su cumpleaños.

Leonor quiere escapar de Elcano a cualquier coste

Después de haberlo estado pasando tan mal, la Princesa Leonor ha encontrado en el cumpleaños de su hermana menor, la mejor excusa para pedir a sus padres que la lleven de vuelta a España. Sin embargo, mientras que Letizia sí que estaría abierta a trasladar a su hija, Felipe VI se estaría negando a facilitarle las cosas a Leonor.

Así pues, salvo un cambio de planes de Felipe VI, la Princesa Leonor no va a poder cumplir su deseo de viajar hasta España para celebrar el 18 cumpleaños de su hermana, la infanta Sofía, que los cumple el próximo 29 de abril.