Meghan Markle no viajará a Reino Unido para despedirse de Carlos III

En Buckingham se están comenzando a preparar para el desenlace de Carlos III. El equipo médico de la Casa Real de Inglaterra ya ha hecho saber al resto de integrantes de la Realeza, que el estado de salud de su monarca está en un punto absolutamente crítico. Y es que, la falta de respuesta al tratamiento médico ha hecho que se le esté dando un muy mal pronóstico al padre de Guillermo de Gales y del Príncipe Harry. De hecho, ya les han comunicado que si su padre no responde al tratamiento, podría quedarle solamente un año de vida.

Ante este fatal anuncio por parte de los médicos, hay motivos más que de sobra para que en Buckingham comiencen a estar alerta y a prepararse para un desenlace que cada día parece más inevitable. Lo que ha llevado a que tanto Harry como Guillermo ya hayan comenzado a moverse de cara a un eventual entierro o funeral de su padre. Un evento en el que difícilmente van a faltar.

Sin embargo, la que parece que no tiene intención alguna de acudir al entierro de Carlos III, es Meghan Markle. La actriz sigue muy enfadado con todos los Windsor y, según han revelado fuentes cercanas a los Duques de Sussex, se niega rotundamente a acudir a la cita. Lo que obligaría al Príncipe Harry a viajar solo hasta Reino Unido, para despedirse de su padre. Una situación que evidenciaría la ruptura total entre Buckingham y Meghan Markle.

A Carlos III le preocupan sus nietos

La realidad es que tampoco parece que el Rey de Inglaterra vaya a perder el sueño por el hecho de que su nuera no vaya a verlo antes de morir. Carlos III tampoco guarda ningún tipo de aprecio por la Duquesa de Sussex y no necesita verla antes de su fallecimiento. Sin embargo, lo que sí que dolería al monarca inglés, es el hecho de no poder conocer a sus nietos. Algo que no lo deja descansar en paz.

Así pues, ante el delicado estado de salud de Carlos III, Meghan Markle ya ha dejado claro que no tiene intención alguna de trasladarse hasta Reino Unido para despedirse de su suegro. Un Carlos III por el que no guarda ni un solo sentimiento positivo. Algo que es mutuo.