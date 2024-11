Ana Rosa Quintana tiembla al no conseguir lo que deseaba en Telecinco

Ana Rosa Quintana ha sido una de las presentadoras del panorama nacional que se ha desplazado hasta Valencia para vivir y retransmitir en primera persona la catástrofe y las consecuencias de la Dana, al igual que también han hecho otros rostros conocidos de la televisión.

Desde Paiporta, una de las localidades valencianas más afectadas, la comunicadora ha asegurado que la desolación el dolor que se está viviendo en las calles es demoledora.

También ha querido pronunciarse sobre la polémica presencia de los Reyes Felipe VI y Letizia Ortiz, la cual tuvo lugar este domingo. Una visita que no ha estado exenta de tensión y en la que no fueron precisamente bien recibidos por la gran mayoría de vecinos. La reina incluso acabó llorando al ser consciente de la tragedia y la realidad que todos y cada uno de ellos está viviendo. Una imagen que pasará a la historia de España.

Ana Rosa Quintana, simpatizante con la monarquía, ha querido manifestar su opinión sobre este asunto: "Mi análisis es que me parecen bien que hayan venido, la gente está indignada, frustrada y agotada. Necesitamos ayuda, nos tienen abandonados, ¿dónde esta el ejército? Después de muchos días, sacando barro, ayudados por vecinos, amigos, por voluntarios, a mí me parece que el Rey y la Reina estuvieron extraordinariamente bien", ha asegurado. Y como era de esperar, la redes sociales no han tardado en criticar sus palabras.

El gran objetido de Ana Rosa Quintana, en el aire

Lo cierto es que uno de los motivos por los que Ana Rosa Quintana ha acudido a la zona más perjudicada de Valencia para contar todo lo que está pasando, dejando de lado el lado humano, no es otra que aportarle más credibilidad y mostrar que los grandes y veteranos presentadores también están presentes cuando algo importante sucede.

Con esto, además, la intención no es otra que la del espectador conecte con la propia Ana Rosa y la audiencia reflote y supere a su competencia, en este caso el programa de Sonsoles Ónega, algo que es muy poco probable dados los resultados del último año, que por lo general han sido bastante flojos, muchos de ellos por debajo del unidígito.