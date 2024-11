Terelu Campos y Carmen Borrego, devastadas tras el último hachazo a María Teresa Campos

El pasado cinco de septiembre se cumplía un año desde la muerte de una de las figuras más importantes de la comunicación en nuestro país: María Teresa Campos.

Ese día, la televisión, la radio y todos los medios de comunicación se tiñeron de negro ante la devastadora noticia. Desde entonces, sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos, sus nietos, demás familiares y seres queridos quisieron rendirle diferentes homenajes, tanto en público como en la esfera privada.



Pero, para su tristeza, parece que no todos guardaban precisamente un buen recuerdo de la matriarca del mediático clan. Entre ellas se encuentra la presentadora y colaboradora de 'El Hormiguero' Nuria Roca.

Fue hace casi dos meses cuando la mujer de Juan del Val acudió al programa 'Espejo Público' para narrar su experiencia laboral junto a la fallecida: "Profesionalmente, con María Teresa tuve mis más y mis menos trabajando. Fue complicado porque quizá no era el momento, ni para ella ni para mí, o no era la unión perfecta”, comenzó diciendo.

Los celos de María Teresa Campos



Fue cuando Gema López, presentadora de la sección, comentó que a Nuria le habían dado entonces un programa propio y, sin embargo, a María Teresa no, algo que esta última no encajó del todo bien: “Yo entiendo que ella hubiera preferido tener a su hija presentando, que lo hubiera hecho estupendamente, pero estaba yo”, espetó. Esto no representa nada nuevo para los espectadores, ya que por todos es sabido que María Teresa siempre ha querido tener a los suyos cerca, y no solo en el ámbito personal, sino profesionalmente hablando.

“No manejó bien esa situación. Ahí la perjudicada o la damnificada fui yo, que lo pasé muy mal. Al cabo de los años tuve la oportunidad, de alguna manera, de reconciliarme con ella, y eso me gustó", concluyó la valenciana. ¿Cómo se tomarían estas declaraciones sus dos hijas? Cabe recordar que tanto Terelu como Carmen no llevan bien que el nombre de María Teresa Campos siga presente en la boca de los periodistas del corazón, y más si es para desvelar asuntos del pasado en los que la presentadora no salía precisamente beneficiada