Belén Esteban tiene las pruebas que hundirán a Diego Arrabal y su mujer, "sabemos muchas cosas"

Desde ‘Ni que fuéramos Shhh’ han declarado la guerra a Diego Arrabal. Hace solo unos días era Kiko Hernández el que advirtió al malagueño con airear sus trapos más sucios y los de su mujer después de que él hablara mal de su marido, Fran Antón, en su canal de Youtube.

“Conmigo haz lo que quieras, pero a Fran no lo toques. Porque él nunca ha salido en un medio de comunicación”, comienza diciendo Kiko Hernández, que procede a lanzar una seria advertencia a su desconocido adversario: “No lo toques o toco yo a tu mujer, ¿vale? Puedo contar lo que decías de tu mujer y su enfermedad. Para con esto (hace el gesto de beber alcohol) que sabemos que en Marbella te han detenido. Deja a Fran en paz o hablo yo de tu mujer, que tengo fotos y vídeos. ¡Payaso!”, advirtió Hernández. Ahora, su compañera Belén Esteban ha seguido su ejemplo.

Belén Esteban amenaza a Diego Arrabal y su mujer

Belén Esteban está harta de que Diego Arrabal se refiera a ella en su canal de Youtube, y le ha lanzado una dura advertencia a través de ‘Ni que fuéramos Shhh’. “Habla de ti. Aquí estamos calladitos, pero sabemos mucho, así que no provoques. No hables tú de mi herencia, habla de la tuya, que tú también tienes un hijo. Habla de tu mujer, que no la hemos nombrado, pero su nombre empieza por V”, ha comenzado diciendo la tertuliana, desvelando un dato hasta ahora desconocido de la pareja del paparazzo.

Belén Esteban recalca que “sabemos muchas cosas de ti” y exige a Diego Arrabal que deje “en paz” a ella y a sus compañeros: “Déjanos trabajar, que no hacemos nada malo a nadie. Yo ya no me voy a cortar ni un pelo, y Kiko Hernández menos. No hemos hablado de tu mujer porque es anónima, igual que mi marido o mi hija, pero si tú pasas esas líneas, nosotros también las pasaremos”.

Las pruebas de Belén Esteban

La tertuliana continúa su retahíla de amenazas contra Diego Arrabal y avisa: “Sabemos lo que hacías en Madrid y Marbella”. Asegura que posee “pruebas” que demostrarían esos trapos sucios del malagueño que amenaza con hacer públicos: “La próxima vez lo casco todo”.

Además, la Esteban parece no entender de dónde viene la inquina que Diego Arrabal demuestra cada día contra el equipo de ‘Ni que fuéramos Shhh’, teniendo en cuenta, según ella, que “cuando estábamos en ‘Sálvame’ nos comías el culo a todos”.