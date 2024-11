Belén Esteban y María José Campanario acaban juntas en la misma casa

María José Campanario hacía saltar todas las alarmas el pasado mes de octubre a raíz de ingresar en dos ocasiones en el hospital de San Juan Grande de Jerez de la Frontera (Cádiz) debido a nuevos problemas de salud, que nada tenían que ver con su fibromialgia.

Ahora se encuentra recuperándose en su domicilio de Arcos de la Frontera, la mujer de Jesulín de Ubrique ha sorprendido a toda la audiencia con su última aparición televisiva en el programa de Antena 3 Mask Singer.

Disfrazada de oveja, la odontóloga sorprendió a Ana Milán, Alaska y a los Javis con su participación, entonando y cantando su tema musical casi a la perfección. El torero, desde casa, también reaccionó con sorpresa ante esta nueva faceta de Campanario: "¿Cuándo has hecho tú eso?", preguntó este desde el sofá. sin sospechar nada sobre la participación de su mujer. "Cuando me mandaron las pruebas de sonido, entre la música que yo escucho, con mi marido al lado, metí las canciones con mi voz y en ningún momento levantó nadie una ceja. Cariño, es la primera vez que te engaño, pero había un motivo importante. La gente me da por fallecida, por desaparecida o como que no vivo, que no bailo, no salgo, no me muevo... Creo que la gente piensa que no tengo vida y no. Yo soy así, yo soy bailonga, yo tengo mucha marcha, me gusta mucho cantar y bailar", aseguró al finalizar la actuación.



Belén Esteban y María José Campanario, juntas pero no revueltas

Cabe destacar que la visita de María José Campanario a Mask Singer estaba grabada desde hace tiempo, al igual que todos y cada uno de los programas de los que consta esta temporada. Y aunque su emisión estaba prevista para la pasada semana, finalmente no pudo ser ya que la cadena emitió un programa especial debido a la Dana.

La intención de la cadena no era otra que la de que ambas coincidieran en tiempo y espacio. En un primer lugar con la visita de Belén Esteban en 'El Hormiguero', siendo esta la primera vez que la que fuese colaboradora de 'Sálvame' pisaba el programa, para posteriormente emitir Mask Singer con la mujer de Jesulín como protagonista. Finalmente no pudo ser, aunque de ninguna manera se hubiesen cruzado, dado que, además de que este último estaba grabado, los platós de estos dos programas se encuentran en ubicaciones diferentes.

¿Cómo habrían reaccionado ambas de haberse encontrado por los pasillos? ¿Comentará algo la princesa del pueblo del paso por Mask Singer de la que fuese su archienemiga pública? Habrá que esperar a esta tarde para ver si en 'Ni que fuéramos' comenta algo sobre lo sucedido.