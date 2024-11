Los millones que Carmen Borrego no pagó por abandonar su gran proyecto profesional

Carmen Borrego es noticia día sí y día no debido a sus polémicas familiares. En los últimos meses, la hija de la fallecida María Teresa Campos ha estado en el foco de la noticia debido a las polémicas con su hijo José María, ya que su relación no atravesaba precisamente su mejor momento.

Su mala relación comenzó cuando Borrego concedió una entrevista en la revista 'Lecturas' en la que aseguraba que se convertiría en abuela muy pronto. Esto no sentó nada bien a su hijo ni tampoco a su por entonces mujer, Paola Olmedo, ya que nunca dieron el consentimiento para que Carmen desvelase esa información públicamente y menos a golpe de talonario.

Madre e hijo, ¿realmente enfrentados?

Desde entonces, han sido numerosas las ocasiones en las que todo el clan Campos se ha retroalimentado de esta trama en televisión. Desde Terelu y Alejandra Rubio hasta, como no podía ser de otra manera, los propios protagonistas. Incluso el propio José María pasó del anonimato a convertirse en personaje público con el fin de rentabilizar la trama con su madre.

Revistas, photocall, el plató de 'De viernes' y el de las mañanas de Telecinco han sido testigos de los beneficios que para ambos ha supuesto este ¿conflicto? Un conflicto que queda en interrogantes debido a que, los que conocen a la familia y también algunos periodistas dudan de su veracidad, y si de realmente es verdadero o todo forma parte de un guión orquestado para obtener beneficios económicos.

Los millones que Carmen Borrego no pagó tras abandonar 'Supervivientes'

Sea como fuere, lo cierto es que Carmen Borrego controla muchísimo el medio ya que lleva décadas en él, tanto delante como detrás de cámaras. Es por eso que cabe recordar también cuando participó en Supervivientes 2024, cobrando un sueldo que rondaba los 17.000 semanales.

Su permanencia en el concurso no duró más de tres semanas, y la productora y ella llegaron a un acuerdo previo de que si abandonaba, no tendría ninguna penalización económica, tal y como sí tienen el 90% de los concursantes que acuden a Honduras. En su caso se libró de pagar una cantidad altísima, agarrándose a que "tenía ansiedad y no se encontraba bien". La televisión no siempre es justa.