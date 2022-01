Alain Prost revoluciona Alpine y Alonso ya espera a Flavio Briatore

El 2022 no ha hecho más que arrancar y, con él, uno de los bombazos que podrían condicionar el futuro del Alpine en la Fórmula 1: Alain Prost, hasta la fecha consejero del equipo desde el año 2015, ha dejado la escudería a dos meses de que arranque el nuevo campeonato. El mítico piloto francés, además, lo hecho atacando al CEO: "El deseo de Laurent Rossi es estar solo, no ser contaminado por nadie. He rechazado la oferta que me hicieron en Abu Dabi para la temporada 2022 por una relación personal", en palabras recogidas por la BBC.

La salida de Marcin Budkowski de Alpine y el silencio generado en torno al futuro de Davide Brivio deja entrever que el comportamiento -aparentemente déspota- de Rossi está encaminado a acaparar todo el poder en la escudería, algo que podría perjudicar a Alpine en el terreno deportivo. Eso sí, el adiós de Prost podría no ser la única novedad en la escudería esta semana ya que, a raíz de su fuga, está comenzando a sonar el nombre de Flavio Briatore como recambio.

El italiano tomó las riendas de Renault en el año 2002 y al mando del equipo logró ganar dos campeonatos mundiales, precisamente los conseguidos por Fernando Alonso. El piloto asturiano, que está generando unas expectativas muy altas de cara al curso que arrancará en dos meses en Bahréin, podría ser el gran beneficiado de todo esto ya que de sobra es conocida su excelente relación con Briatore y los éxitos que juntos lograron durante su etapa en el equipo azul.

Los escándalos jugaron una mala pasada a Briatore en 2009 y la FIA decidió echarle de la categoría sin miramientos, una categoría a la que siempre se ha mostrado muy cercano y a la que podría regresar por todo lo alto como el nuevo asesor de Alpine en sustitución de Alain Prost.

Eso sí, aunque esta posibilidad está siendo un gran motivo de felicidad en Alpine, el italiano aún no se ha pronunciado al respecto y ni siquiera Laurent Rossi, el mandamás de la escudería francesa, se ha mostrado predispuesto a hacer un hueco en su equipo a Briatore. Es más, el trasalpino viene sufriendo algunos problemas de salud y ese podría ser un impedimento para que decida comprometerse con un proyecto tan exigente.

Sin embargo, mientras Flavio no cierre la puerta, Esteban Ocon y, especialmente, Fernando Alonso tendrán un motivo de peso para soñar en grande en 2022.