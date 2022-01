Alonso al fin logra un apoyo vital para sembrar el pánico con Alpine

La relación entre Fernando Alonso y Esteban Ocon en su primera temporada como compañeros de equipo ha estado marcada por los continuos altibajos que han protagonizado ambos pilotos. El francés y el español no comenzaron su relación en Alpine de la forma ideal para obtener los resultados esperados, pero conforme fue avanzando el campeonato todo fue mejorando hasta los últimos meses del año 2021, momento en el que ambos mantuvieron algunas rencillas producto de su rivalidad sobre la pista y, además, el francés mostró su malestar por el comportamiento de Alonso.

No obstante, esto parece formar parte del pasado ya que Alpine necesita la mayor conexión entre sus integrantes para tratar de cumplir con las expectativas y, consciente de que la gran parte de las aspiraciones de la escudería están encomendadas al rendimiento de Alonso, Ocon ha desviado toda la polémica que rodeaba al equipo con unas palabras que han sido muy bien recibidas por su compañero: "Es un gran corredor y es extremadamente rápido, el compañero de equipo más rápido que he tenido en mucho tiempo. Estoy muy feliz de trabajar junto a él y he aprendido mucho. Creo que Fernando piensa de una manera que otros pilotos no pensarían".

Las diferencias entre el galo y el asturiano se habían convertido en las últimas semanas en un problema interno muy preocupante para los intereses de Alpine y en algunas ocasiones el CEO de la escudería, Laurent Rossi, ha salido a escena para reforzar la importancia de que el español y Ocon mantengan una relación de lo más apacible para obtener el mayor rendimiento sobre la pista.

Alonso, la mina de oro de Alpine

De esta forma, el piloto español de 40 años, conocedor de la responsabilidad que se le ha delegado para el próximo campeonato, tendrá ahora en Ocon el aliado que no esperaba de cara al próximo mundial ya que el propio piloto galo dejó entrever en los últimos meses que no estaba dispuesto a someterse al asturiano y que trataría de mejorar sus registros en el asfalto: 2022 puede marcar un antes y después en Alpine con la introducción de la reglamentación FIA en pro de la igualdad y, por supuesto, con la mejora técnica del nuevo monoplaza del equipo, el cual será presentado en las próximas semanas.