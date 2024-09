Albon es ignorado por Williams: un ex de Haas se rinde ante Colapinto; la F1, más reñida que nunca

Franco Colapinto se encargó de generar lo que Logan Sargeant jamás pudo en Williams y el resto de la fanaticada. El argentino hizo su trabajo en la Fórmula 2 y después de un tiempo la escudería le dio la oportunidad de correr en la máxima categoría, el sudamericano se supo a las órdenes de James Vowles y junto con Alex Albon y hacen de las suyas. El atrevido piloto era consciente que no estaba en la F1 para vacilar, sino para mostrar su máximo potencial, y así han sido en las tres últimas carreras, sumando puntos después de mucho para el mítico equipo.

Ni Colapinto sabe qué le depara en 2025, si finalmente sacará de su lugar a Albon o si Sauber apostará por su talento, pues lo que sí es seguro es que llamó la atención a expilotos y hasta jefes de equipo, como lo es con Guenther Steiner. La excabeza en la interna de Haas se dio el tiempo para hablar sobre lo mostrado por Colapinto y hasta le reclamó a Williams la razón por la que no contrataron con anticipación al corredor. Además de las palabras de elogio, analizó lo hecho por el de Pilar y lo bueno que es. Se acabó Singapur y la siguiente mira es en Estados Unidos y el argentino ya está preparado para un nuevo reto.

Steiner elogia a Colapinto

El exjefe de Haas, Guenther Steiner, se dio el tiempo para hablar sobre la Fórmula 1 en el canal de Youtube ‘Champ1’. Específicamente, se refirió a la incursión del argentino Franco Colapinto a bordo de su Williams. “Me sorprendió positivamente, hizo un gran trabajo, tengo que decirlo”, afirmó el italiano con la espontaneidad que lo caracteriza.

Un fichaje tardío

Cuando Colapinto estaba en la Fórmula 2, la prensa ya veía con buenos ojos al gaucho con grandes oportunidades de la F1, pero no se sabía cuándo exactamente. Steiner destacó el fichaje, aunque lo consideró tardío por parte de James Vowles. “Vowles se está preguntando ahora mismo ‘por qué no lo puse antes’, entonces no habría tenido que pagar todo ese dinero”, agregó Steiner.

Entre Williams o Sauber

La llegada de Carlos Sainz a Williams es un hecho, dejará Ferrari y a partir de 2025 será el nuevo compañero de Alex Albon o quizás de Franco Colapinto. El argentino no tiene la certeza si seguirá, aunque un asiento puede quedar libre en Sauber. Esto, por la incertidumbre que genera si Valtteri Bottas o Zhou Guanyu en la escudería.