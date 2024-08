Si Carlos Sainz lo hizo, Kevin Magnussen también: las opciones del danés cuando abandone Haas

La Fómrmula 1 ha entrado en su habitual receso de verano tras llegar a mitad de año con 14 carreras de pura adrenalina. Max Verstappen encontró rival después de buen tiempo, Lando Norris sacó todo lo que tenía en McLaren y, además, con Lewis Hamilton volviendo a las viejas andanzas, el campeonato se pone cada vez más interesante. Por un lado, está Carlos Sainz, quien fue anunciado como nuevo de Williams Racing quien abandonará Ferrari a fin de este 2024. Y por otro, se encuentra Kevin Magnussen, quien no estará más en los plantes de Haas y ya busca nuevo espacio.

El danés ha sido la cara del equipo en las últimas dos temporadas tras su regreso, aunque las cosas no le han salido tan bien en el presente año. Junto con Nico Hülkenberg, no lograron congeniar lo suficiente como para que la posición en el Mundial de Pilotos y Constructores cambie en lo más mínimo. El ex McLaren no quiere ser piloto de reserva si es que no consigue su propósito. Ya con experiencia en otras categorías del automovilismo, el nórdico de 31 años se esperanza en ubicar un espacio como primer o segundo piloto, caso contrario su presencia estaría lejos de la Fórmula 1.

Magnussen busca nueva escudería

Desde que Guenther Steiner dejó el puesto de jefe de equipo, Haas apuntó a un recambio estructural que Ayao Komatsu sigue buscando. Y ante la falta de resultados, el reflejo actual es que Magnussen no continuará para la temporada siguiente, ya que Oliver Bearman y Esteban Ocon tomarán la posta. Ante eso, lo que le queda a Kevin es buscar una alternativa para mantenerse, y estos equipos son los que aún siguen disponibles: Mercedes, Sauber/Audi, Alpine y RB.

O corre o se va

Con experiencia en IMSA y otras categorías, Magnussen sabe que la F1 tiene un valor agregado, y como bien lo apuntó a Motorsport.com, "la F1 es la cumbre del automovilismo". El todavía piloto de Haas expresó que no continuaría si es piloto de reserva. ‘’Si no puedo desempeñar un papel en Haas, significa que no tengo asegurado un lugar en la Fórmula 1. En ese caso, creo que pondré fin a mi carrera en la F1. No me gustaría correr (como piloto reserva, sin competir), querría concentrarme en otras cosas que me resultaran emocionantes y satisfactorias", dijo.

Más allá de la F1

Para Magnussen nada está perdido si no llega una nueva oportunidad, ya que su experiencia le ayudó a conocer otros campeonatos. "Pero siempre he sido de la opinión de que correr fuera de la Fórmula 1 también es impresionante. En 2021, no estaba en la F1, pero corrí en la IMSA. En realidad, es un calendario muy apretado, vas a América 11 o 12 veces al año, y no fue un año tranquilo’’, enfatizó.