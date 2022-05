Alonso aclara su idea de futuro y Ocon aún no se lo cree: nuevo equipo

El pasado martes salía a la luz una de las noticias más importantes del año en la Fórmula 1: Alpine tiene serias dudas sobre si extender el contrato de Fernando Alonso una campaña dado que el rendimiento del asturiano esta temporada está dejando mucho que desear. El bicampeón únicamente ha logrado conseguir dos puntos en las cinco carreras disputadas y, aunque son los fallos técnicos de su A522 los que están lastrando sus resultados, la marca de Enstone se aferra a este sobrecogedor dato para justificar ese dilema que se vive de cara a la próxima temporada.

Cabe mencionar que muchas de estas dudas sobre la continuidad de Alonso tienen que ver con el alto salario que recibe el asturiano, 15 millones, en lo que supone una gran apuesta por uno de los pilotos más aclamados de la categoría y una apuesta que no está teniendo el resultado esperado. No obstante, en la mañana de este jueves, 19 de mayo, Alonso ha saltado escena para realizar unas declaraciones que desde luego aumentan esas dudas de la escudería: quiere seguir de la Fórmula 1 en 2023 y, si Alpine no le brinda la oportunidad, el español tratará de llegar a un acuerdo con otra escudería.

En una entrevista concedida recientemente a la BBC, Alonso no ha podido ser más claro sobre su plan de futuro: “La motivación sigue ahí para ganar y cerrar esa brecha incluso si sabemos lo extremadamente difícil que será. Sabemos que hay un par de cosas que podemos hacer. El año que viene o los próximos dos años me encantaría seguir conduciendo porque me siento en mi mejor momento y sería un error ver la F1 desde casa y desde la sala de estar mientras todavía me siento al 100% de mis capacidades”.

Ya conocidas las intenciones del veterano piloto de Alpine, es Esteban Ocon el que se ha quedado sorprendido por estas declaraciones de su compañero. A la vista viene quedando que el español y el francés no guardan la relación más entrañable posible y estar a la sombra de Alonso supone un gran contratiempo para él.

Otras opciones en el paddock

Eso sí, cabe mencionar que Ocon tiene contrato en Alpine hasta 2024 y su continuidad en el equipo no admite dudas, dudas que sobre Alonso se vienen cebando últimamente y que ha puesto en alerta a otra escudería que, si la brecha se agranda, podría terminar con un auténtico bombazo en 2022: Aston Martin tiene al asturiano como un sustituto potencial de Sebastian Vettel, quien se retirará tras la finalización del presente Mundial.