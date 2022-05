Alonso y Vettel, 2 despedidas inesperadas: el Mundial de F1, en llamas

El GP de Barcelona está a la vuelta de la esquina y, mientras Mercedes ya piensa en dejar atrás los problemas han lastrado el rendimiento de Lewis Hamilton y George Russell en los primeros cinco compromisos de la temporada, en Alpine y Aston Martin se han producido dos noticias muy importantes, no de cara a la presente campaña, sino mirando a 2023.

Por un lado, los problemas de fiabilidad que viene manifestando el A522 que pilotan tanto Fernando Alonso como Esteban Ocon han acrecentado la tensión en Alpine de una forma desorbitada. La mala suerte se está cebando con el español ya que, a pesar de que solamente ha sumado dos puntos desde que arrancó la temporada en Bahréin, la labor del asturiano no está siendo el principal problema de la escudería. No obstante, es aquí donde reside la noticia bomba que hemos conocido en las últimas horas y que ha supuesto una sorpresa total en el paddock: la marca de Enstone tiene serias dudas sobre si extender el contrato del bicampeón del mundo una temporada más.

Según ha revelado Read Motor Sport, la opción de Oscar Piastri, actual piloto reserva de Alpine, como compañero de Ocon está cogiendo mucha fuerza atendiendo al mal arranque de temporada firmado por Alonso, que se está viendo muy afectado por las negligencias técnicas de sus monoplazas y, como ocurrió en Miami, por los fallos de los ingenieros. Además, el factor salarial supone un gran condicionante ya que las altas esferas del equipo galo son conscientes de que el sueldo del asturiano sería mucho más elevado que el del joven australiano nacido en 2001.

En Aston Martin, un secreto a voces

Eso sí, el KO de Alonso no es el único que podría producirse al finalizar la temporada ya que Sebastian Vettel, actual piloto de Aston Martin, también finaliza contrato. No obstante, en el caso del alemán hay muchas más posibilidades de que sea su última temporada en la F1 ya que, tal y como ha transmitido GranPx, tras el último compromiso celebrado en Miami él mismo ha confirmado que no está nada convencido de seguir en la categoría, a pesar de que sí que entra en los planes de futuro de la escudería presidida por Lawrence Stroll.