Alonso conoce su misión y Alpine se cobra víctimas, Ferrari y McLaren

Hoy es 1 de febrero y eso significa que dentro de un mes y medio comenzará a rodar el nuevo campeonato de Fórmula 1, aunque primero tendrán lugar los entrenamientos libres del Gran Premio de Bahréin. Las expectativas tan altas que ha generado la FIA con la nueva reglamentación dejan entrever una temporada mucho más emocionante e igualada, y Alpine quiere ser uno de los equipos que mejor aproveche ese listado de medidas adoptadas por el máximo organismo del motor.

El CEO de la marca francesa, Laurent Rossi, viene afirmando en las últimas semanas que el gran objetivo de Alpine para la próxima campaña es superar en la clasificación general a Ferrari y McLaren, al menos con Fernando Alonso por encima de sus pilotos. Esa quinta plaza que anhelan alcanzar tanto el asturiano como el italiano supone una razón motivacional muy grande, pero el gerente también sabe que hay puntos a los que deberá prestar especial atención para que el equipo pueda cumplir con ese cometido.

Rossi ha esclarecido, en palabras recogidas por The Race, que Alpine tiene muchas fortalezas similares a Ferrari y McLaren, aunque también reconoce que no las explotan de la misma manera. Eso sí, el mandamás de la escudería azulada no ha querido dejar pasar la oportunidad para ensalzar el amplio equipo de trabajo del que dispone Alpine para sacar el mayor jugo a sus monoplazas, estrategias y pilotos, algo que supone a su vez un choque de autoestima muy alto para Esteban Ocon y, especialmente, para Fernando Alonso, el hombre sobre el que el equipo tiene depositadas las mayores esperanzas de cara al nuevo mundial.

Las recientes salidas de Alain Prost y de Marcin Budkowski del equipo no parecen haber minado la ilusión generada en las últimas carreras de 2021 y, con ello, Rossi ha dejado patente que la poca implicación de sus integrantes puede jugar una mala pasada en 2022, factor que ha sido clave para que en las últimas temporadas Alpine -antes Renault- no haya sido un rival directo para Ferrari y McLaren.

Ahora, la historia podría cambiar y son muchas las esperanzas que tiene el CEO de la escudería para ello, sobre todo si el A522 resulta tan efectivo como las expectativas prevén.