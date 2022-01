Verstappen, ¿sustituto de Hamilton en 2023?: Red Bull tiembla de miedo

Los rumores sobre la posible retirada de Lewis Hamilton tras las desavenencias del piloto británico con la FIA cada vez están menguando más, al menos de cara a este curso. Todo parece encaminado para que Mercedes anuncie la continuidad del heptacampeón en 2022, pero el próximo año la cosa podría sufrir un giro de 180º.

Y es que Red Bull, el mayor rival de la escudería alemana por el título, tiene mucho que ver en esta decisión que ya muchos están vaticinando como uno de los grandes bombazos de la última década: la posible marcha de Max Verstappen a Mercedes. Es cierto que el actual campeón del mundo tiene contrato con su equipo hasta 2023 y se prevé utópico que, dada la estima se le tiene en el box, el sueldo que percibe (casi 25 millones anuales) y la capacidad competitiva de su monoplaza vaya a postularse como el sustituto de Lewis, pero el miedo de Red Bull ya es una realidad.

Esta hipotética situación aún no ha sido refundada por ningún alto cargo, pero Helmut Marko ha apuntado en las últimas horas a tenor de esto que dicho giro de guion supondría un golpe muy dañino para los intereses de la vigente campeona el mundo, aunque el austriaco confía en el neerlandés: “No creo que Max nos deje entonces. Los eventos en Silverstone han dejado una grieta demasiado grande. Creo que eso hace que sea menos probable que cambie de bando. Está claro para nosotros que actualmente no hay ningún piloto que pueda hacerle frente en la calificación”, reveló el gerente, en palabras recogidas por Daily Mail.

Eso sí, aunque de momento esto no está agitando el paddock, sobre todo porque Hamilton aún no ha despejado del todo los rumores sobre su retirada, la tensión e incertidumbre ya se han adueñado de Red Bull. Tras muchos años el equipo ha logrado regresar a la élite de la F1, y Verstappen tiene mucho que ver en todo ello, por lo que si el neerlandés se va el perjuicio podría ser irreparable.

No obstante, si Mercedes ha situado a Max como un candidato potencial para reemplazar a Hamilton, muy suculenta deberá ser la oferta de la escudería germana en términos económicos para poder convencer al vigente campeón del mundo, que de momento no piensa en otra cosa que en revalidar el título.