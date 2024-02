Alonso zarandea la ilusión de los españoles en la F1: los secretos de Ferrari y Mercedes dan miedo

La segunda tanda de test que se celebrará en Bahréin esta temporada antes de que las hostilidades den comienzo de forma oficial en el próximo mes no están dejando todo el optimismo que muchos presuponían en Aston Martin.

Max Verstappen fue nuevamente el hombre que más rápido rodó sobre el asfalto y, lejos de ser Fernando Alonso, o Lance Stroll, en su defecto, uno de sus perseguidores más cercanos, tenemos que descender hasta la octava posición para ubicar al bicampeón español, algo que ha comenzado a generar nerviosismo en el equipo.

Fernando Alonso clava el 1'33"053 ⏰



El ARM24 vuelve a la carga #F1Testing 🏁 pic.twitter.com/rOEcr0kFyg — DAZN España (@DAZN_ES) February 22, 2024

Es cierto que todavía es muy pronto para extraer conclusiones sobre el devenir del próximo campeonato y el desempeño del AMR24 durante el transcurso de la temporada, pero ni mucho menos el equipo ha comenzado a rodar de la manera esperada… y hoy además Fernando Alonso, tras la celebración del segundo día de entrenamientos, ha realizado unas declaraciones en las que ni mucho menos revierte ese estado de palpable pesimismo que está inundando Aston Martin en este comienzo de campaña: “Es difícil decir donde estamos porque no sabemos lo que están haciendo los demás. No entiendo que no podamos poner los dos coches en pista y hagamos tres días por piloto, no uno y medio cada uno o uno y un cuarto, ahora en mi caso”, dijo en la rueda de prensa.

Evidentemente los tiempos en los que están rodando los hipotéticos rivales directos de Aston Martin, Mercedes y Ferrari, sí que son públicos y solo hay que mirar la clasificación final de los test, pero Alonso aquí hace referencia, además de forma muy convincente, a que ambas escuderías están guardándose ases en la manga de cara al estreno oficial del próximo mundial.

Aún son muchas incógnitas las que restan por despejarse, pero el pistoletazo de salida del campeonato de 2024 está a la vuelta de la esquina (2 de marzo) y a fecha de hoy, 22 de febrero, ni mucho menos los pronósticos de Alonso apuntan a moverse en los puestos privilegiados durante la campaña.