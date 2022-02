Alpine abre el casting para suplir a Alonso con 4 nombres prometedores

Está claro que casi toda la atención de Alpine a día de hoy está centrada en comenzar el mundial de la mejor forma posible y esclarecer los objetivos a los que podrán aspirar Esteban Ocon y Fernando Alonso en 2022. No obstante, el futuro de la escudería también ha generado mucha ilusión por la gran cantidad de novedades que está introduciendo Laurent Rossi, el CEO, en el organigrama de equipo y en el apartado técnico. Pero eso no es todo, ya que la finalización de contrato del asturiano tras terminar el próximo campeonato ha abierto el casting de candidatos para tomar su relevo si este decidiera no alargar más su compromiso con la marca, como así parece que será, y en consecuencia hacer oficial su retirada definitiva.

En relación a esto son cuatro los pilotos que ha incluido el equipo como sustitutos potenciales para el español, todo ellos pertenecientes a la Academia Alpine que tanto prestigio está ganando en las últimas campañas. Si ya Oscar Piastri, campeón de la Fórmula E en 2021, ha logrado dar el salto a la categoría reina como piloto reserva de Ocon y Alonso, ahora la escudería ha realizado dos incorporaciones muy prometedoras, las de Jack Doohan y Olli Caldwell. De esta forma ambos pilotos se suman a Caio Collet y Victor Martins completando los cuatro puestos que abre cada año la academia con vistas a asegurar la viabilidad y éxito de su proyecto.

Doohan se une al equipo galo tras una campaña altamente destacada en la Fórmula 3 en la que el joven logró terminar el campeonato en segunda posición, por detrás del pupilo de Red Bull Dennis Hauger. Además, como dato revelador apuntado por Crash, Doohan se convierte así en el segundo piloto australiano en unirse al programa junior de Alpine, siendo el propio Piastri el primero que lo hizo.

Por su parte, Caldwell también dará el salto a la Fórmula 2 este año y, al igual que ocurre con Doohan, hay muchas esperanzas depositadas por Alpine en él.

Todo ello hace que Fernando Alonso tenga varios nombres como sustitutos potenciales en la escudería y que el futuro de esta, a pesar de que el asturiano está dejando huella, está más que asentado. Eso sí, es Ocon el que tendrá mayor responsabilidad en los éxitos de la marca.