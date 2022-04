Alpine no se da cuenta y mejora sin preverlo el coche de Alonso y Ocon

La pesadilla de la Fórmula 1 este año está siendo sin duda alguna el porposing, ese rebote que sufren los coches cuando circulan a alta velocidad debido al aire que entra por debajo del monoplaza. Uno de los equipos que más está sufriendo estos efectos es Mercedes, quien no logra acabar con el problema y no encuentra una solución a corto plazo, otros, como Ferrari, han conseguido adaptarse y realizar mejoras en su vehículo para paliar todo lo posible el rebote y en cambio otros, como Alpine, casi no lo sufren y todo gracias a una casualidad.

Y es que el equipo de Fernando Alonso y Esteban Ocon fue diseñado desde el principio de una determinada manera que ha resultado ser muy beneficiosa para el monoplaza: “Ciertamente, no contemplábamos eso ni tuvimos esos problemas en el simulador, pero creo que en todo caso, la forma en que diseñamos nuestro coche nos hizo mucho menos sensibles que otros. Miraba algunos de los otros coches y eran horribles. Buscaron la aerodinámica y todos optaron por un perfil muy estrecho y eso hacia que su fondo plano fuera pequeño. Nosotros hicimos un coche más ancho y pusimos un fondo plano muy amplio y rígido”, explica Pat Fry, director técnico de Alpine en RancingNews365.

Tan buen resultado está teniendo el diseño del Alpine que incluso las pruebas han reflejado que es diez veces más rígido que lo que debería. Lo que en principio se presumía como una desventaja, ha acabado siendo un gran acierto que incluso podría facilitar la introducción de mejoras en un futuro en caso de que surjan nuevos contratiempos. Ya solo falta que el A522 comience a hacer buenos resultados en pista y El Plan siga su curso.

Por su parte, tal y como señalamos anteriormente en Don Balón, Lewis Hamilton y George Russel no prevén que Mercedes introduzca mejoras significativas contra el porposing por lo menos hasta el primer parón estival, que está prevista para el mes de agosto, pese a que el ‘44’ ha solicitado en más de una ocasión a Toto Wolff: “Las necesitamos ya, no en tres carreras”, señalaba el octacampeón.