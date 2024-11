Aston Martin en crisis, Lance Stroll se enfrenta a su futuro incierto al lado de Alonso

La escudería Aston Martin está pasando por un momento complicado en la Fórmula 1, especialmente en lo que respecta a la posición de Lance Stroll, quien actualmente comparte equipo con Fernando Alonso.

El entorno difícil de Aston Martin

Aston Martin ha mostrado avances significativos en los últimos años, especialmente con la llegada de Fernando Alonso, quien ha aportado una gran cantidad de experiencia y habilidad al equipo. Sin embargo, el futuro de Lance Stroll, hijo del dueño de la escudería, Lawrence Stroll, es cada vez más incierto. La diferencia de rendimiento entre ambos pilotos es notoria, lo que ha generado dudas sobre el futuro de Stroll dentro de la organización.

El equipo, con base en Silverstone, ha expresado su confianza en Fernando Alonso, quien ha firmado un contrato multianual que se extiende al menos hasta la temporada 2026. Durante este período, Aston Martin espera dar un salto importante al asociarse con Honda para el desarrollo de su unidad de potencia. Esto podría ser un indicio de que la escudería quiere concentrarse en la era de la Fórmula 1 2026 y, posiblemente, replantear su alineación de pilotos.

¿Podría Barrichello reemplazar a Stroll?

El ex piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello ha levantado la posibilidad de un regreso a la categoría. Durante su participación en el podcast Beyond The Grid, Barrichello dejó claro que estaría dispuesto a volver a la F1 si Fernando Alonso lo invita a ser su compañero en Aston Martin. Aunque la idea de que Barrichello regrese parece remota, sus palabras reflejan la incertidumbre que rodea a Stroll.

Barrichello, quien tiene una vasta experiencia en la F1, comentó sobre su compromiso con el simulador y su rivalidad en las carreras virtuales contra Alonso. Esto demuestra su disposición a seguir siendo competitivo y aportar al equipo si la oportunidad se presentara. Aunque el brasileño no es un candidato oficial, su disposición es un reflejo de cómo otros pilotos están atentos a los movimientos de Aston Martin.

💥 Rubens Barrichello: "Si Fernando Alonso quiere que yo sea su COMPAÑERO en Aston Martin, estaría PREPARADO"



[Pódcast 'Beyond The Grid']#F1 pic.twitter.com/rOHzvyrNdQ — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) November 13, 2024

El futuro de Alonso en Aston Martin