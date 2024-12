Aston Martin se disculpa con Fernando Alonso: las razones detrás del sorprendente gesto

La temporada 2023 de Fórmula 1 llegó a su fin y con ella, las escuderías hacen un balance de sus logros y fracasos. En el caso de Aston Martin, la temporada ha sido un desafío. Aunque comenzaron con un monoplaza competitivo, rápidamente perdieron ritmo y terminaron luchando por puntos en las últimas carreras. En medio de este panorama, la escudería británica ha decidido pedir disculpas a su piloto estrella, Fernando Alonso, por no haber cumplido las expectativas.

Un año complicado para Aston Martin

El inicio de la temporada 2023 fue prometedor para Aston Martin, con buenos resultados y una notable competitividad. Sin embargo, con el paso de los meses, el equipo sufrió una pérdida de rendimiento, viendo cómo otros equipos los superaban con facilidad.

A pesar de contar con un monoplaza que parecía prometedor, las mejoras que habían prometido no llegaron a materializarse. Esto generó frustración no solo en el equipo, sino también en Alonso, quien no pudo luchar por los podios que se esperaba de él.

El reconocimiento de Mike Krack

Mike Krack, jefe del equipo Aston Martin, ha sido directo y autocrítico al abordar la situación. Reconoce que el equipo no estuvo a la altura de las expectativas, especialmente en lo que respecta a Fernando Alonso.

"Lo siento por él porque son ellos los que están expuestos", afirmó Krack. El director del equipo sabe que un piloto de la experiencia de Alonso, con dos campeonatos mundiales, no merece estar luchando por el séptimo puesto en lugar de pelear por victorias.

💥 Mike Krack: "LO SIENTO por Fernando Alonso"



👉 "Lo siento por él porque son ellos los que están expuestos, especialmente un doble campeón del mundo con tantos años luchando por victorias y que ahora luchar por el séptimo lugar es un gran resultado".



👉 "La tranquilidad es… pic.twitter.com/3IOy7urez6 — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) December 28, 2024

Frustración para Fernando Alonso

Una de las mayores dificultades para Alonso ha sido ver cómo pilotos de menor nivel lo adelantaban con frecuencia. Krack explicó que esto es algo que desgasta a cualquier piloto, especialmente cuando ocurre constantemente a lo largo de la temporada. "La frustración puede acumularse", reconoció el jefe de Aston Martin, señalando que este problema debe ser resuelto en la próxima temporada.

Para evitar que esta situación se repita, Aston Martin ya está trabajando en la temporada 2025, con la mirada puesta en 2026, cuando esperan ser contendientes serios por el campeonato. La llegada de Adrian Newey, el genio de la ingeniería de Red Bull, es una de las grandes apuestas del equipo. "Nada puede ir mal para 2026", asegura Krack, quien junto a Lawrence Stroll, propietario del equipo, está decidido a llevar a Aston Martin a la cima de la Fórmula 1.