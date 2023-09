Ataque de Fernando Alonso al mentón de Lewis Hamilton y Verstappen que nadie habría imaginado jamás

Monza volvió a albergar un compromisos de Fórmula 1 y, por enésima vez en este campeonato, el nombre del ganador no resulta ni mucho menos novedoso: Max Verstappen logró superar a Carlos Sainz sin demasiadas complicaciones y el neerlandés logró una nueva victoria que le acerca aún más a su tercer título consecutivo.

Eso sí, la euforia de la victoria choca de lleno con las últimas declaraciones realizadas por Fernando Alonso en las que, aparte de asestar un duro mazazo a Verstappen, incluye a Lewis Hamilton como otro de los protagonistas de la misma.

Y así, sin medias tintas, Alonso, quien no cuajó su mejor carrera en Monza desde que llegó a Aston Martin, no quiso atribuir el éxito de sus rivales a su influencia en la “construcción” de sus respectivos equipos. Tal y como él mismo piloto español apuntó a The Telegraph, normalmente esto es algo que se ha otorgado a pilotos que han dejado huella en la categoría (como ocurre con el inglés y el neerlandés) y no ha dudado el español en dar su perspectiva acerca de esa cadena de logros: “Creo que esto es algo que siempre se dice sobre los pilotos que construyen equipos. Pero cuando Lewis se fue a Mercedes, no construyó nada. Fue simplemente un cambio en las regulaciones que lo ayudó todo. Y cuando Max se unió a Toro Rosso y Red Bull, Hamilton seguía ganando todo".

Alonso, quien esta persiguiendo su 33ª victoria de su trayectoria en la Fórmula 1 desde hace varios meses atrás y quien no termina de dar con la tecla para disminuir su desventaja con Verstappen, siempre se ha caracterizado por ser un piloto sumamente respetado dentro del paddock.

Su dilatada experiencia en la Fórmula 1 bien le sirve para estar considerado uno de los mejores pilotos del presente siglo y, aunque esa soñada victoria cada vez aparece más lejos en su horizonte, no ha perdido el tiempo para restar valor a la función de Verstappen y Hamilton en Red Bull y Mercedes, algo que al mismo tiempo supone un motivo de autosatisfacción para estos equipos por el trabajo realizado y su aportación a los éxitos cosechados por Max y Lewis.