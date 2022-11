Bomba en Red Bull: Verstappen provoca un adiós capital y Pérez alucina

Max Verstappen selló su segundo título consecutivo en el pasado Gran Premio de Japón celebrado hace un mes en tierras niponas y a partir de ese momento son pocos los alicientes que ha generado el Mundial. Cabe recordar que en el penúltimo compromiso de la temporada el campeón neerlandés y su compañero en Red Bull, ‘Checo’ Pérez, mantuvieron una seria disputa por la orden de equipo no acatada por el primero de ellos y la cual ha afectado de forma directa a la clasificación del mexicano, pero ahora la marca austriaca es protagonista por un motivo mucho más importante: Helmut Marko abre la puerta.

El diario Express afirma hoy que el mandamás de Red Bull sopesa echarse a un lado próximamente tras haber logrado todos sus objetivos en la categoría. Y es que Marko no solo fue el impulsor que catapultó la llegada de Verstappen al equipo y quien manifestó suma confianza en las aptitudes del neerlandés, sino que es una de las caras más reconocidas del paddock ya que lleva muchos años siendo una de las grandes personalidades de la Fórmula 1.

Pero toda etapa tiene un final y, según esta información, el de Helmut Marko parece estar muy cerca, al menos de la forma que lo estaba haciendo hasta ahora: “Cumplí mi tarea debido a mi conexión con Dietrich Mateschitz, un visionario que entendió todo en el panorama general. Si el ambiente ya no me conviene, entonces ya no será un problema para mí. Puedo salir de hoy a mañana", aseveró al mandatario austriaco de 79 años.

Nadie puede dudar que Red Bull es actualmente el gran rival a batir en la categoría y el esfuerzo realizado tanto a nivel técnico como económico por Helmut durante más de una década por fin está dando su resultado. Se antoja complicado y Verstappen pueda tener un digno rival en 2023 en sus aspiraciones al título y mucha culpa tiene en ello la excelente labor realizada por Marko, quien parece empeñado en protagonizar el último gran bombazo de 2022.

Ya finalizado el campeonato, Red Bull seguirá dando que hablar en los próximos meses dado que, tal y como él mismo ha afirmado, la decisión podría darse de forma espontánea antes de que arranque el próximo campeonato el 5 de marzo en Bahréin, es decir, en los próximos 104 días.