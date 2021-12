Bottas quema el paddock de F1 y pone en jaque a Leclerc y Carlos Sainz

Mercedes está viviendo semanas de mucha tensión ya que su piloto principal, Lewis Hamilton, está peleando por el título mundial y su compañero, Valtteri Bottas, está dejando algunas perlas que no están siendo bien recibidas del todo en el box de la escudería alemana. No obstante, esta vez hay otro equipo del paddock que se ha visto salpicado por las palabras de un Bottas que, ya habiendo sellado un acuerdo con Alfa Romeo a partir de 2022, ha dejado entrever que no descarta incorporarse a Ferrari tras su paso por el box italiano.

El finlandés firmó hace escasos meses un contrato multianual por una temporada, una tendencia que se lleva efectuando durante los últimos años en el paddock y que ha causado muy buen recibimiento entre los equipos: cerrar un acuerdo por una temporada y, en función del rendimiento, extender o finalizar tal compromiso.

Fichar por Alfa Romeo no solo significa dejar Mercedes tras cinco años en la escudería alemana ya que Bottas, por primera vez en su trayectoria como piloto profesional en la Fórmula 1, utilizará un motor de Ferrari… equipo al que ha hecho un guiño por lo que pueda pasar tras la finalización del próximo campeonato de 2022: Carlos Sainz y Charles Leclerc se han visto salpicados por sus controvertidas declaraciones.

Según ha afirmado PlanetF1, Bottas tiene a Ferrari como una opción más que viable tras la finalización del próximo campeonato, el cual disputará con Alfa Romeo, y Mattia Binotto podría jugar aquí un papel esencial. Es cierto que Sainz y Leclerc hasta el momento han ofrecido un rendimiento bastante notable atendiendo a las posibilidades de la escudería de Maranello y al periodo de transición que está atravesando el nuevo monoplaza, llamado SF90, pero la experiencia de Bottas podría precipitar un cambio vital en el equipo a partir de 2023 que se salde con el madrileño o con el monegasco fuera del equipo: “Pero todavía me queda mucho tiempo en la Fórmula 1, y nunca se sabe".

Eso sí, el jefe de equipo de Alfa Romeo, Fred Vasseur, ya ha puesto de manifiesto que Bottas será el líder del equipo, aún sin conocer al que será su nuevo compañero, una condición que no ha tenido nunca en Mercedes y la cual podría convencerle para olvidarse de Ferrari durante los próximos años.