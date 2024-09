Brutal respuesta de Horner a las amenazas de Max Verstappen y Mercedes con un bombazo como Hamilton

No han sido pocas las amenazas que ha recibido Red Bull respecto del futuro de Max Verstappen. El equipo de las bebidas energéticas sabe que, con la reciente bajada en su rendimiento, sus opciones de contar con el piloto neerlandés a largo plazo no están, para nada garantizadas. Especialmente con la presencia de Mercedes en las negociaciones. Hecho que ha llevado a Christian Horner a plantear alternativas estelares en caso que se vaya el tricampeón del mundo.

Tal ha sido la contundencia de la respuesta del jefe de equipo de Red Bull, que ha dado el nombre del que sería el elegido para relevar a Max Verstappen como líder del equipo. En este sentido, no sería otro que George Russell, un piloto que, al igual que el neerlandés, es joven y extraordinariamente talentoso pese a no haberse criado en el entorno Red Bull: “No tenemos miedo a mirar fuera. George Russell acaba su contrato a finales del año que viene y sería una mentira si digo que no lo tenemos en cuenta”. Así afirmó el interés en el inglés, Christian Horner en palabras a Sky Sports.

Además, Russell acaba su contrato en 2026 y lo normal, ante la llegada de Verstappen, fuera que buscara una salida para ser el líder de un equipo, algo que esperaba ser en Mercedes, con el adiós de Hamilton, pero que teniendo al neerlandés en el box de al lado, no sucederá.

Dos salidas en dos años para Mercedes

Cabe destacar que, si se acabara confirmando que George Russell deja Mercedes, las flechas plateadas perderían a sus dos pilotos titulares en cuestión de dos años, algo que podría acabar repercutiendo en el desarrollo del monoplaza, pues nadie lo conoce tan bien como Russell y Hamilton.

Así pues, la respuesta de Red Bull ante las amenazas de fichar a Max Verstappen, por parte de Mercedes, es muy contundente, pues estarían listos para ir con todo para fichar a un George Russell que, sin contrato y viendo que llega otro gallo al equipo, podría estar más que abierto a un cambio de aires.