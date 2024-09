Se separa la familia Red Bull: Liam Lawson pasará a tomar el lugar; Checo Pérez se salvó por poco

No está claro quién será el nuevo campeón de la Fórmula 1 en este 2024, Max Verstappen sigue liderando en el Mundial de Pilotos, pero en el de Constructores ya hay cambio notorios, con McLaren dando la hora. Estos mismos cambios existen en la permanencia de los pilotos, pues todos los años se estudia la posibilidad de que las escuderías cuenten con sangre nueva. Williams es el mejor ejemplo tras la inclusión de Franco Colapinto luego de la salida de Logan Sargeant tras su baja performance.

Se creía que Red Bull era intocable y nadie saldría, aunque Checo Pérez estuvo en el ojo de la tormenta en su momento tras la racha negativa que acontecía. Pero esta vez quien será el afectado es su segundo equipo, conocido por reclutar jóvenes prospectos y así evaluar su máximo potencial. Actualmente los que están son Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo, pero el australiano ha sido señalado para decirle adiós al equipo y en su lugar ingresará un viejo conocido.

Adiós a Ricciardo

Daniel Ricciardo había dicho hace algunas semanas que no se ve compitiendo con otra escudería que no sea Red Bull o RB. Para mala suerte del ex McLaren, Ralf Schumacher explicó que quien sustituirá al australiano será el joven Liam Lawson, quien pasará de ser piloto de reserva a compañero de Tsunoda. De ese modo, la sonrisa de la Fórmula 1 ya tendría los días contados.

Schumacher confirmó a Lawson

El hermano de Michael Schumacher se animó a comentar lo que el fanático de Ricciardo no quiso escuchar. El alemán fue explícito acerca de expresar la situación del todavía corredor de RB y su última carrera. “Desafortunadamente, parece que la última carrera de Daniel Ricciardo será en Singapur y Liam Lawson manejará su auto”, le dijo a ‘Sky Sports’.

Marko adelantó la noticia

El asesor de Red Bull, Helmut Marko, ya había hecho eco de la información con anterioridad, confirmando que Lawson es el piloto que tendrá su oportunidad en la máxima categoría de forma permanente. “Liam Lawson estará seguramente el año que viene en uno de nuestros coches”, había comentado. Asimismo, también aseguró que la decisión se tomaría en septiembre.