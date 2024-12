Carlos Sainz desilusionado con Ferrari tras el GP de Qatar, no hay suerte

El Gran Premio de Qatar no fue el día de Carlos Sainz. El piloto español de Ferrari vivió una carrera llena de dificultades y contratiempos que empañaron sus expectativas. A pesar de haber mostrado un buen ritmo, la suerte no estuvo de su lado en ningún momento, lo que dejó al equipo Ferrari con un sabor agridulce al final de la jornada.

Ritmo sólido, pero sin el empuje final

Desde el inicio de la carrera en el Circuito de Losail, Sainz estuvo a la par con su compañero de equipo, Charles Leclerc. Ambos pilotos demostraron un rendimiento competitivo, pero Sainz no logró encontrar ese impulso extra para adelantar a Leclerc en pista. En un circuito tan demandante como el de Qatar, donde la gestión de los neumáticos es crucial, este pequeño detalle terminó pasándole factura.

El pinchazo y la mala suerte

El momento clave de la carrera para Carlos Sainz llegó en la vuelta 36, cuando sufrió un pinchazo en la rueda delantera izquierda. Esta avería le obligó a hacer una parada en boxes que resultó ser más lenta de lo esperado, con Ferrari alcanzando casi los 10 segundos.

La mala suerte no terminó ahí. Al salir del pit lane, el Safety Car hizo su aparición, lo que permitió que los rivales de Sainz aprovecharan la oportunidad para cambiar neumáticos sin perder tiempo. Mientras tanto, el piloto español intentaba recuperar el terreno perdido, pero el daño ya estaba hecho.

🇶🇦 No estoy contento. Por desgracia, tener que hacer una vuelta entera con el pinchazo nos ha costado mucho tiempo y algo de daño. Al menos he podido acabar la carrera y hemos sumado buenos puntos como equipo. Pelearemos en Abu Dabi.



👉https://t.co/ZPoYeMXITt



-#CarlosSainz pic.twitter.com/ZvH791ba73 — Carlos Sainz (@Carlossainz55) December 1, 2024

Un fin de semana con mucho que analizar

“Un pinchazo que no me dio tiempo a parar, luego dañando el coche y encima, cuando salimos del pit lane, el Safety Car aprovechan todos los coches. Hay veces que te sonríe la suerte y hoy no fue el caso”, lamentaba Sainz tras la carrera.

A pesar de la frustración, el piloto español se mostró consciente de que las carreras no se juzgan solo en un día. “Menos mal que Charles tuvo una carrera sólida y conseguimos sumar puntos importantes”, añadió, resaltando el buen desempeño de su compañero.

Un GP que puede pesar en el futuro

El resultado final fue una sexta posición para Sainz, una posición que podría ser crucial en la lucha por el campeonato. “Hoy se nos han escapado 4 o 6 puntos que pueden doler luego en el mundial”, reconoció Sainz, quien señaló que los infortunios de la jornada pueden tener repercusiones en el futuro.