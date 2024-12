Charles Leclerc dispara contra Carlos Sainz y desvela la verdadera relación entre ambos

La temporada 2024 de Fórmula 1 ha sido especialmente intensa para Ferrari. La igualdad en ritmo entre Charles Leclerc y Carlos Sainz ha provocado varios momentos tensos en pista. Uno de los más comentados ocurrió durante el Gran Premio de Las Vegas, donde el piloto monegasco criticó la maniobra de Sainz al adelantarle en la salida de boxes con neumáticos fríos.

Esta acción, según Leclerc, demostró una falta de coordinación que perjudicó a ambos pilotos en una carrera clave. La competencia interna entre los dos ha estado en el centro de las conversaciones dentro y fuera del paddock, reflejando la presión que ambos sienten por destacar en un equipo con objetivos ambiciosos.

A pesar de los roces en pista, Ferrari tiene prioridades claras: acercarse a McLaren en el campeonato de constructores. Con 24 puntos de desventaja, no hay margen para peleas internas. En este contexto, Charles Leclerc ha buscado aclarar su relación con Carlos Sainz en la previa del Gran Premio de Qatar.

“Tuvimos nuestras diferencias en Las Vegas, pero ya lo hemos hablado. Sabemos que nuestro principal objetivo es sumar puntos para el equipo”, declaró Leclerc. La actitud conciliadora refleja el deseo del equipo de mantener la armonía en una recta final crucial de la temporada.

Sin embargo, la paz podría ser temporal. Charles Leclerc no ha ocultado su descontento con algunos aspectos de su convivencia con Sainz. En sus palabras, no extrañará al piloto español cuando termine su contrato con Ferrari al finalizar la temporada 2024.

“Han sido cuatro años intensos, pero en 2025 estará en otro equipo y será simplemente un rival más en pista”, comentó el monegasco. Estas declaraciones reflejan que la relación, aunque profesional, no ha estado exenta de fricciones.

