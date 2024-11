Charles Leclerc desata la polémica, sanción y Ferrari arde en críticas

La FIA ha sancionado a Charles Leclerc, piloto de Ferrari, luego de una expresión grosera que usó tras el Gran Premio de México. Durante una entrevista, Leclerc comentó que había tenido un momento tenso en la pista, con un casi accidente. En ese contexto, soltó una palabra inapropiada. Aunque se disculpó de inmediato, la FIA decidió sancionarlo, considerando su lenguaje “no adecuado para la difusión”.

Este episodio llega después de que Max Verstappen, piloto de Red Bull, fuera también sancionado por un comentario similar en el Gran Premio de Singapur. En ambos casos, la FIA justifica su postura argumentando la necesidad de proyectar una imagen respetuosa y profesional del deporte. Estas medidas, sin embargo, han generado críticas, especialmente entre los aficionados y miembros de Ferrari.

En Ferrari, la sanción no ha sido bien recibida. Aunque Leclerc comprendió la decisión y expresó su arrepentimiento, en el equipo sienten que la FIA se está enfocando demasiado en temas que no afectan el rendimiento deportivo. Para muchos, estas restricciones son un obstáculo para que los pilotos muestren su verdadera personalidad.

Este tipo de sanciones pone presión sobre los pilotos, que ya están sometidos a la alta exigencia y competitividad de la Fórmula 1. Según el comunicado de la FIA, el lenguaje de Leclerc fue una “mala conducta”, pero se reconoció que su disculpa inmediata podría ser un atenuante, lo cual probablemente reducirá la severidad de su sanción.

