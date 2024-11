Ferrari deja a Sainz en el limbo, polémica decisión en boxes que desata la tormenta

La escudería Ferrari volvió a estar en el ojo del huracán tras un episodio que desató críticas y frustración. Carlos Sainz, uno de sus pilotos, vivió un momento de alta tensión durante la carrera cuando su equipo cometió un error de comunicación en un momento clave.

Sainz había solicitado repetidamente entrar en boxes para realizar su parada estratégica. La situación, aparentemente controlada, tomó un giro inesperado cuando Ferrari finalmente le dio el visto bueno para entrar al pitlane. Sin embargo, cuando el piloto ya se encontraba encaminado hacia el box, recibió una orden contradictoria: "¡Quédate fuera!".

El piloto madrileño cumplió la orden, aunque sin entender el motivo del cambio de última hora. "¿Qué ha pasado?", preguntó con evidente desconcierto por radio. La respuesta del equipo dejó claro que no estaban preparados para recibirlo. Este fallo logístico desató el enfado de Sainz, que exigió más concentración a su equipo con un contundente: "¡Vamos chicos, despertad!".

Sainz bemoans Ferrari ‘messy radio’ after costly error:



— Carlos Sainz addressed the chaotic radio communication during the Las Vegas Grand Prix, which led him to abort a pit stop at the last second. Although he avoided a penalty for crossing the pit entry line, Sainz believes… pic.twitter.com/8BkLceRzsR