Charles Leclerc lanza una advertencia a Lewis Hamilton y arde Ferrari 2025

Lewis Hamilton recibió una advertencia de su futuro compañero de equipo Charles Leclerc antes de su fichaje por Ferrari la próxima temporada.

El siete veces campeón del mundo, Hamilton, dio un auténtico bombazo al anunciar su cambio de equipo a la escudería italiana, el más exitoso de la parrilla, a principios de este año. El británico se está preparando para una última ofensiva con el objetivo de superar a Michael Schumacher y convertirse en el único piloto en haber ganado el campeonato en ocho ocasiones.

El británico es el rey de la F1 en cuanto a victorias, poles y podios, y ha logrado la mayoría de sus éxitos con Mercedes. Ahora, con su traslado a Ferrari en 2025, Lewis Hamilton y Charles Leclerc formarán una pareja explosiva en la Scuderia.



La asociación de 12 temporadas de Hamilton con Mercedes está llegando a su fin, pero el piloto de 39 años ha logrado terminar la temporada con broche de oro, con dos victorias que revitalizan su carrera. Ahora, se prepara para un nuevo capítulo en su carrera.

Team Statement



Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH