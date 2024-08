El magnate de la F1 que no tuvo piedad; duro con Fernando Alonso: hasta lo comparó con Hamilton

La acción en la Fórmula 1 no se detiene hasta cuando no hay carrera de por medio, las noticias sobre lo pilotos y su actualidad siguen saliendo a la luz, y cada vez más profunda. La competencia se emparejó después de tres años de reinado de Max Verstappen con un Lando Norris que apuesta por su talento y capacidad para seguir sacándole el máximo aprovecho a su McLaren. Por otro lado, está Fernando Alonso y su intento de sacarle el rendimiento a su monoplaza, que no responde como él quisiera, cosa que fue replicada por Eddie Jordan, fundador de la escudería de la categoría.

Jordan se dio el tiempo para analizar y brindar su punto de vista acerca de la temporada de Alonso, al menos en lo que va a falta de diez carreras para concluir. El magnate no fue nada suave con el asturiano, incluso anteponiendo a Lewis Hamilton como un piloto que está en mejores condiciones, a nivel de actualidad y porque Mercedes ha vuelto a marcar una clara diferencia. El irlandés tuvo en general críticas constructivas para con Alonso, siendo realista y hasta prediciendo lo que le deparará en lo que queda de 2024.

Jordan no perdonó

Eddie Jordan dio a conocer su parecer en su programa de podcast ‘Formula for Success’, en el que explicó lo que sucede con Fernando Alonso que no logró cosechar podios. En la temporada pasada fueron ocho y Aston Martin se ubicó en cuarto lugar. “A principios de año Alonso estuvo excelente. Tengo que mirar a ver dónde está ahora y si está entre los diez primeros’’, exclamó.

La actualidad de Alonso

El fundador de Jordan Grand Prix, ahora Aston Martin, hizo un exhaustivo análisis sobre lo que ocurre con el asturiano y la razón por la cual no rinde. “No está al nivel que pensaba que podía estar. Creo que algo está pasando en su cabeza’’, afirmó. Asimismo, se dio el tiempo de comparar el buen momento de Hamilton con el de Alonso. “En su mente, Alonso es tan bueno como Hamilton’’.

El 2024 está perdido

El ‘14’ no la tiene nada fácil con su AMR24 en lo que resta de la temporada, y el mismo Jordan se encargó de predecir lo que ocurrirá con el piloto si no se pone las pilas y si no hay una mejora en el auto. “Alonso espera luchar con Lewis este año y, para ser sincero, no ha sucedido, y no sé que vaya a suceder en lo que queda del año’’, afirmó.