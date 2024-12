Checo Pérez da la cara: habla de su futuro en Red Bull y las decisiones que se vienen

En medio de la incertidumbre que rodea su futuro en la Fórmula 1, Sergio "Checo" Pérez ha hablado abiertamente sobre su situación en Red Bull y los próximos pasos que tomará con la escudería austriaca. En declaraciones recientes, el piloto mexicano reconoció que su lugar en el equipo no está asegurado para la próxima temporada, aunque su contrato para 2025 lo respalda.

Un futuro incierto

El desempeño de Checo Pérez en la temporada 2024 ha estado marcado por un rendimiento inconsistente. A pesar de ser parte de un equipo dominante como Red Bull, el piloto tapatío solo logró 21 puntos desde el Gran Premio de los Países Bajos hasta la última carrera en Abu Dhabi. Esto ha desatado rumores sobre su continuidad en la escudería, con diversas voces dentro del paddock especulando sobre su futuro.

Pérez, sin embargo, ha dejado claro que, a pesar de las críticas y el bajo rendimiento, tiene un contrato que lo mantiene en Red Bull para el próximo año. En sus declaraciones, el mexicano subrayó que están en conversaciones con el equipo para determinar cuál es la mejor manera de proceder. “Estamos hablando para intentar ver qué es lo mejor para seguir adelante”, comentó después de su retiro en el Gran Premio de Abu Dhabi.

El impacto de la temporada 2024

El año 2024 ha sido especialmente complicado para Checo Pérez. No solo ha sido superado por su compañero de equipo, Max Verstappen, sino que también ha sido el único piloto de los cuatro principales equipos que no logró una victoria ni subió al podio desde el Gran Premio de Miami. Esto refleja la compleja situación del mexicano, quien ha luchado por mantener su competitividad en un equipo que exige lo mejor de sus pilotos.

Pese a esto, Checo ha mantenido una postura profesional, asegurando que ha dado todo de sí para mejorar su rendimiento. "Lo he dado todo de principio a fin. Las cosas no han salido bien, pero no ha sido por falta de ganas o profesionalismo", afirmó, mostrando tranquilidad frente a la adversidad.

¿Qué sigue para Checo Pérez?

En cuanto a su futuro, Checo Pérez ha señalado que aún no ha llegado el final de su carrera en la Fórmula 1. "Creo que tenemos muchas cosas pendientes en la F1", dijo con esperanza. Además, expresó que su historia en el automovilismo va más allá de los resultados personales, destacando el apoyo de su país y su continente.

Aunque la decisión sobre su futuro no está tomada, Pérez se muestra optimista respecto a lo que vendrá. "Estoy tranquilo con lo que venga. Veremos a ver qué pasa", concluyó, dejando abierta la posibilidad de continuar con Red Bull o buscar nuevas oportunidades en el futuro cercano.