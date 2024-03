Checo Pérez habla y la F1 alucina con sueño: adiós a Verstappen y Red Bull y nuevo reto por delante

Que Sergio Pérez tenga los meses contados como integrante de Red Bull no es algo que pille por sorpresa a nadie, pero esta decisión ha generado un gran revuelo en la comunidad automovilística por conocer cuál será su futuro profesional.

Y es que, a pesar de que ni Pérez ni el equipo han proporcionado detalles específicos sobre las razones de la decisión, se ha sugerido que podría estar relacionada con una reestructuración interna en el equipo o con oportunidades en otros equipos.

Retirarse, una vía descartada

Sin prácticamente opciones de seguir acompañando a Max Verstappen en Red Bull más allá de 2024, el mexicano ha revelado el gran sueño que tiene por delante, un sueño que dejará de lado la posibilidad de retirarse de la categoría: “ Es diferente desde el punto de vista de que tengo una familia, tengo cuatro hijos y quiero verlos crecer. Cuando lleguen a determinadas edades quiero estar muy presente y quiero disfrutar con ellos y llevarlos a luchar por sus sueños, sea el sueño que sea. Quiero ser parte de sus sueños. Sé que no estaré aquí para siempre, pero una de mis inspiraciones es que mi hijo menor pueda verme correr. Así que la jubilación no será pronto”, dijo a The Athletic.

Durante su tiempo en Red Bull, Checo Pérez dejará huella contribuyendo significativamente a los esfuerzos del equipo en el campeonato de constructores. Su victoria en el Gran Premio de Arabia Saudita de 2023 y su papel de apoyo constante para su compañero de equipo, Max Verstappen, lo convirtieron en un activo invaluable para Red Bull Racing.

Con su partida prácticamente confirmada, surge la pregunta inevitable sobre el próximo capítulo en la carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1. Con su experiencia y habilidades demostradas en la pista, seguramente despertará el interés de varios equipos en el paddock mientras busca asegurar un asiento competitivo para la temporada 2025.

Mientras tanto, los fanáticos de la F1 esperan con anticipación el desenlace de esta nueva fase, quizá la final, en la carrera de uno de los pilotos más respetados y admirados en el mundo del automovilismo.