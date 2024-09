Checo Pérez se harta de Chris Horner: su futuro, lejos de Red Bull; George Russell, el objetivo

Sergio “Checo” Pérez está teniendo su peor año desde que integra la escudería de Red Bull, a la cual se incorporó en 2021. Después del Gran Premio de Singapur, el mexicano acumula 12 carreras sin acercarse al podio.

Pese a que su compañero Max Verstappen terminó segundo, ya son ocho fines de semana sin una victoria para el equipo de la bebida energética.

En ese marco, Checho habló con DAZN y no se guardó nada. “Para olvidar los últimos seis meses. La verdad es que ha sido duro. Imagina que tienes un coche tan limitado que sabes que no puedes hacer nada con él el fin de semana. Lo único en lo que piensas es que puedes chocar en cualquier momento, porque no tienes control sobre él”, manifestó.

A su vez, Pérez señaló que “la presión mediática que tiene Red Bull, en ese ambiente donde todo el mundo te está juzgando, creyendo que no eres tan bueno como antes y muchas cosas más”.

Por su parte, el mandamás de Red Bull, Christian Horner, piensa en el futuro sin Max Verstappen en el equipo y afirmó: “No tenemos miedo a mirar fuera. George Russell acaba su contrato a finales del año que viene y sería una mentira si digo que no lo tenemos en cuenta”.

Toto Wolff believes his Red Bull Formula 1 rival Christian Horner is just "stirring sh*t up" by name checking George Russell as a future Red Bull option.



Horner told Sky Sports. "Look, we're not afraid to go out of the pool. George Russell is out of contract at the end of next… pic.twitter.com/VD2sJmP0hl