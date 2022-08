De la Rosa traiciona a Alonso y Carlos Sainz, elige a Verstappen

Pedro Martínez de la Rosa es uno de los pilotos más míticos de toda la Fórmula 1 y con más criterio, el compañero de Antonio Lobato en las retransmisiones por DAZN España de este deporte, y expiloto de equipo como Sauber o MCLaren Mercedes, además de piloto de pruebas de otras muchas escuderías como Ferrari. Si alguien sabe de F1 es él, y por eso cuando habla hay que tomar nota de todo lo que dice, aunque no siempre llueva a gusto de todos.

En su última entrevista concedida a RacingNews365.com el de Barcelona fue cuestionado sobre qué piloto era a día de hoy el más completo de la parrilla y el que estaba destinado a gobernar la Fórmula 1 durante los próximos años, y él, sin dudarlo por un instante, descartó tanto a Fernando Alonso como a Carlos Sainz y eligió al actual ganador de la F1: Max Verstappen.

“Creo que Max tiene todo lo necesario para convertirse en uno de los mejores de todos los tiempos en la Fórmula 1. Creo que es el mejor piloto en este momento. Si tuviera que elegir a un piloto que esté llegando su cima y alcanzando su nivel máximo en este momento, sería Max”, comentaba Pedro de la Rosa sorprendiendo al público español, ya que, éste siempre había dicho que el piloto más completo de la parrilla era Fernando Alonso.

Quizás este año Pedro de la Rosa no confíe en Fernando Alonso, o la culpa la tenga Alpine. A lo mejor dentro de un año, cuando el piloto asturiano esté en Aston Martín vuelve a cambiar de opinión. Pero sorprende aún más que no haya elegido a Carlos Sainz. Sin duda alguna, el madrileño está completando sui mejor año en la F1, y si no hubiese tenido tanta mala suerte con los abandonos en ciertas carreras (la gran mayoría no provocados por él), su puntuación y posición en la clasificación sería muy diferente.

A pesar de todas sus virtudes y del gran rendimiento que está sacándole al Ferrari, de la Rosa prefiere a Verstappen, incluso por delante de su principal competidor por el Mundial Charles Leclerc, asegurando que el belga no comete ningún error y que tiene mucho más control que el monegasco. Asegura que ‘Max’ está llamado a dominar la Fórmula 1 durante los próximos 10 años.