Desgarrador ultimátum a Checo Pérez antes de México: Lewis Hamilton podría echarle de Red Bull

No resulta una novedad que Sergio Pérez todavía no tenga asegurado su asiento en Red Bull como compañero de Max Verstappen a partir de la presente campaña. Los números del mexicano, a pesar de ocupar la segunda posición de la clasificación general, no invitan al optimismo y las prestaciones del neerlandés han terminado por minar sus opciones de conservar su puesto.

Y ojo, es precisamente esa posición la que podría dictaminar el futuro profesional de Checo en la Fórmula 1. Si ya las dudas vienen rodeando al mexicano por su rendimiento, en Don Balón hemos recibido una información de última hora que marcará el futuro del experimentando piloto. Al parecer, Red Bull ha mandado un ultimátum a Pérez con una condición indispensable para seguir manteniendo opciones de seguir en la escudería y cumplir su contrato hasta 2024, terminar en la segunda posición del mundial.

Aquí es donde Lewis Hamilton tiene cabida en este rocambolesco culebrón que podría precipitar el despido del mexicano. La diferencia actual de ambos pilotos en la clasificación es de 39 puntos y, con cuatro compromisos todavía por celebrarse, son amplias las opciones que tiene el inglés de poder terminar el campeonato por detrás de Verstappen.

Hagamos hincapié también en que Hamilton sufrió una sorprendente descalificación por parte de la FIA en el postrero Gran Premio de Estados Unidos que, de no haberse producido, hubiera recortado esa diferencia hasta los 24 puntos y, con esto, Checo Pérez ya se hubiera temido lo peor.

La parte positiva para el todavía piloto de Red Bull es que, aparte de disputar la próxima carrera en su país natal, algo que le brindará una dosis muy elevada de motivación, sigue teniendo a su disposición el monoplaza más potente de toda la parrilla a pesar de que sus errores garrafales han abierto una abultada brecha con Verstappen y, en consecuencia, han desencadenado este desgarrador ultimátum de Red Bull que le obliga a mantener esa segunda plaza para seguir militando en el equipo en 2024.