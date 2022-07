El adiós más duro para Hamilton: el campeón que se retira de la F1

Sebastian Vettel pondrá fin a su laureada trayectoria a finales de 2022. El piloto de la escudería Aston Martin ha anunciado su retiro al término de la presente temporada mediante un vídeo compartido en Instagram. A sus 35 años, Vettel correrá las últimas diez carreras del año, y de su trayectoria, al volante de un automóvil más que discreto.

El alemán solamente ha sumado 15 puntos en 12 carreras y sufre cada Gran Premio para clasificar en la zona de los puntos. La temporada anterior, la primera del germano en Aston Martin, Vettel solamente obtuvo 43 puntos y terminó en la decimosegunda posición del Mundial.

No obstante, el adiós de Vettel a la Fórmula 1 no responde a razones deportivas. El tetracampeón mundial ha explicado que quiere estar más cerca de sus allegados: “Tengo muy claro que, siendo padre, quiero pasar más tiempo con mi familia. Vivir mi pasión ya no es compatible con ser un buen padre y marido”, sostiene el piloto de Aston Martin.

A sus espaldas, el alemán carga con un legado difícil de superar. Vettel todavía ostenta el récord del bicampeón del mundo de F1 más joven, a bordo de la escudería Red Bull. Con cuatro mundiales consecutivos entre 2010 y 2013, se sitúa el cuarto en el palmarés histórico del automovilismo. Solamente Michael Schumacher, Lewis Hamilton y Juan Manuel Fangio superan en campeonatos del mundo a Seb.

En victorias de Grandes Premios, el alemán atesora 53 victorias, también por detrás de Hamilton y del propio Schumacher. La más reciente aconteció en el GP de Singapur, en septiembre de 2019, durante su penúltima temporada en la escudería Ferrari. Más tarde, y ya sentado en su Aston Martin, cosechó su último podio en el GP de Azerbaiyán.

Las simpatías que ha despertado Vettel en la Fórmula 1 se ha transformado en un alud de elogios y mensajes de cariño al anunciar su despedida. El más sonado, el de Lewis Hamilton vía redes sociales. El hexacampeón mundial ha felicitado a su homólogo con un sentido mensaje: “Seb, ha sido un honor llamarte competidor y un honor aún mayor llamarte amigo”, ha escrito el británico. Sebastian Vettel, la última leyenda en bajarse de su monoplaza definitivamente.