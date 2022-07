Alpine y Mercedes en el extremo: Alonso y Hamilton abatidos en Francia

El Mundial de Fórmula 1 hace escala este fin de semana en Francia. Sensaciones encontradas de los pilotos con un circuito en el que todo indica que Ferrari y Red Bull van a seguir peleando por los puestos de arriba. Por su parte, los entrenamientos libres del viernes han dejado tocados a Alpine y a Mercedes, las dos escuderías llamadas a poner en apuros a las mencionadas anteriormente. Los dos pilotos de la marca francesa no pudieron ni siquiera finalizar entre los diez primeros, mientras que Hamilton solo pudo ser quinto por detrás de su compañero de equipo George Russell.



Lo visto tras la prueba no deja muchas expectativas para el ovetense, Fernando Alonso, que en declaraciones recogidas por el portal web ‘motorsport.com’ comentó: "Ha sido un viernes complicado para nosotros, sobre todo por estas condiciones extremadamente calurosas que hay aquí en Francia. Hemos intentado adaptar el coche lo mejor que hemos podido para hacer frente a estas altas temperaturas y nos centramos en la gestión de los neumáticos y la refrigeración durante las dos sesiones de entrenamientos. En resumen, no estamos muy contentos con el equilibrio del coche por ahora y tenemos que ver si hacemos algunos cambios de la noche a la mañana. Tengo confianza en que podemos mejorar las cosas y estar en mejor forma para la clasificación de mañana frente a nuestro público”, concluyó.



Por su parte, Lewis Hamilton mostró un semblante menos serio que el asturiano pero también preocupado tras la prueba de entrenamiento: "No ha sido la mejor de las sesiones, he intentado recuperar el ritmo lo antes posible, pero hace mucho calor", explicó. Se podían dar muchas vueltas lentas para intentar bajar la temperatura de los neumáticos, y creo que lo he conseguido, pienso que lo he hecho bien. Creo que todavía podemos estar ahí arriba, solo que todavía no somos tan rápidos como Ferrari y Red Bull, y estamos un poco más atrás que en la última carrera", afirmó.



Todo con vistas a un Gran Premio de Francia donde Verstappen parte como favorito al triunfo junto con los Ferraris de Carlos Sainz y de Charles Leclerc.