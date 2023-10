El dardo de Fernando Alonso sacude a Lewis Hamilton, ilusiona a Russell y envenena McLaren

Nos aproximamos al tramo final del mundial de Fórmula 1 y, salvo una catástrofe sin precedentes, Max Verstappen se alzará de nuevo con el título. A pesar de ello, todavía quedan muchas cuentas pendientes por resolverse en Aston Martin y Mercedes, por ejemplo, ya que Fernando Alonso, Lewis Hamilton y George Russell se encuentran en un periodo un tanto desconcertante en cuanto a las posibilidades que les ofrece su monoplaza, siendo mucho más ventajosa la dinámica de los dos ingleses.

Precisamente Russell, quien se ubica a día de hoy en la octava posición de la clasificación general a 75 puntos de su compañero y con una desventaja de 59 respecto a Fernando Alonso, ha hecho eco de una confesión que realizó el bicampeón español en su última conversación: "Escuché a Fernando Alonso decir que le habría gustado disfrutar más de cada momento cuando era joven. Ese mensaje me llegó porque estoy viviendo un sueño, me dedico en cuerpo y alma a esto como un profesional, me fijo en cada detalle y me olvido de disfrutar de la gente de mi alrededor y de los lugares a los que viajamos. Estoy aprendiendo cosas que nunca antes hubiera imaginado, así que tengo que estar contento con todo ello”, expresó George a Beyond The Grid.

No sobra recordar que la etapa de Alonso en McLaren, allá por el 2007, estuvo marcada por sus continuas disputas con Lewis Hamilton, quien hoy es compañero de escudería de Russell, ya que muchas decisiones tomadas por el jefe del equipo británico, Ron Dennis, fueron orientadas a los éxitos del inglés, algo que terminó abriendo una brecha irreparable en el equipo.

Actualmente la relación entre Hamilton y Alonso es mucho más gratificante que durante su temporada compartiendo intereses en McLaren, pero el favoritismo del equipo hacia Lewis impidió al español pelear por su tercer título consecutivo tras alcanzar la gloria en Renault hasta en dos ocasiones.

Ahora, George Russell tomará muy en cuenta estas palabras del piloto de Aston Martin para intentar dar un paso adelante en 2024 previendo que las prestaciones del monoplaza de Mercedes mejorarán enormemente, y, por qué no, postularse como un serio adversario para Verstappen y el propio Hamilton en la batalla por el título.