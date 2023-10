Hamilton, Alonso y Schumacher, ojipláticos y envidiosos: es el mejor en la historia de la F1

Viene siendo habitual en los últimos tiempos que personas estrechamente vinculadas a la Fórmula 1, ya sea en la actualidad o en el pasado, se atrevan a realizar declaraciones de lo más controvertidas y Bernie Ecclestone es el último ejemplo de ello.

Quien fuera el jefe de la F1 durante más de una década, una persona que a su vez ha estado en el centro de la polémica en más de una ocasión, no ha dudado en afirmar que Max Verstappen es el mejor piloto de todos los tiempos en la categoría, algo que no deja de resultar discutible ya que, por mucho que el neerlandés tenga a tiro su tercer título consecutivo, Lewis Hamilton y Michael Schumacher ya cuentan con siete campeonatos en su palmarés individual y, en el caso del inglés, esta marca podría aumentarse en los dos años que ha renovado su contrato con Mercedes.

Además, no olvidemos que Fernando Alonso, a pesar de haber manejado un monoplaza dominante durante su etapa en la Fórmula 1, también ha alcanzado la gloria en dos ocasiones y otro valor añadido para el piloto español de 42 años es que durante la amplia mayoría de su trayectoria en la F1 finalizó el campeonato por delante de sus compañeros, algo que encumbra aún más su talento al volante.

En tal caso, para Ecclestone no hay debate alguno en este apartado a pesar de que son muchos los pilotos que se han ganado el derecho a estar considerados los mejores de la historia, amén de los citados Schumacher, Alonso o Hamilton, ilustres como Ayrton Senna, Alain Prost o Sebastian Vettel también acumularon innumerables éxitos en su carrera profesional.

Así pues, por definir estas imponentes palabras de Ecclestone, la versión alemana de Motor Sport ha recogido la intervención del exmandatario cuando fue preguntado: “Siempre he dicho Alain Prost. Ahora diría Max. Es el mejor. Es el mejor para sacar el máximo provecho del coche. No se queja, hace lo suyo. Lewis es muy inteligente y muy talentoso. Entiende a las personas y saca lo mejor de ellas, mientras que Max saca lo mejor del coche. Y Lewis es completamente diferente a Max. Puede entrar en un nuevo mundo: el negocio del entretenimiento, lo que sea. Ese es un camino que Max no puede tomar”.