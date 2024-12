El futuro de Fernando Alonso en la F1 en duda, los dos escenarios que podrían forzar su retirada

Fernando Alonso, a sus 42 años, sigue demostrando su pasión y habilidad en la Fórmula 1, pero su futuro en la competición parece depender de varios factores. El piloto asturiano, tras un 2024 difícil con Aston Martin, empieza a evaluar su continuidad en el deporte. A pesar de que el equipo no ha logrado entender completamente su coche en la temporada, la llegada de Adrian Newey en 2025 podría cambiar las cosas. Sin embargo, existen dos posibles escenarios que podrían influir en su decisión de retirarse.

El rendimiento del coche y el ambiente en Aston Martin

El primer escenario que podría hacer reconsiderar la retirada de Fernando Alonso es el rendimiento del coche de Aston Martin en las próximas temporadas. En el podcast Chequered Flag, el piloto señaló que el desarrollo de un nuevo monoplaza bajo la dirección de Adrian Newey podría ser clave para el futuro del equipo. La temporada 2026 traerá consigo una nueva reglamentación, lo que abre la puerta a un cambio en las dinámicas competitivas.

Alonso mencionó que, si el coche no está a la altura de las expectativas y no le permite pelear por victorias o podios, podría empezar a considerar la retirada. "Las expectativas serán altas", comentó, y añadió que, si no se siente cómodo o competitivo, es posible que decida que 2026 sea su última temporada en la Fórmula 1. En este contexto, la falta de progresos significativos podría empujarle a cerrar su ciclo en el deporte.

La competitividad con su compañero de equipo

Otro factor determinante en la decisión de Alonso será su rendimiento en comparación con su compañero de equipo. A lo largo de su carrera, el asturiano ha demostrado ser extremadamente competitivo y exigente consigo mismo. Si, en la temporada 2026, empieza a perder regularidad frente a su compañero de equipo, especialmente en las clasificaciones o en las carreras, podría ver que es el momento de retirarse.

La motivación es clave en este aspecto, y aunque Alonso ha declarado que no cerrará la puerta a seguir compitiendo si las cosas van bien, también es consciente de que la motivación se ve influenciada por su edad y el desgaste físico de la Fórmula 1. Si no se siente en igualdad de condiciones con el resto de pilotos, especialmente con su compañero, la retirada podría ser una opción más cercana.