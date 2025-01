El futuro de Fernando Alonso en la F1 podría estar en peligro, sus últimas declaraciones generan preocupación

Fernando Alonso ha renovado su contrato con Aston Martin hasta al menos 2026, un anuncio que reafirma su intención de seguir compitiendo en la Fórmula 1.

El piloto asturiano parece dispuesto a continuar en la máxima categoría del automovilismo, pero su futuro podría estar condicionado a varios factores, entre ellos la competitividad del coche. Alonso ha dejado claro que, si el nuevo reglamento de la F1 le permite tener un monoplaza competitivo, no descartaría una prórroga de su contrato con Aston Martin.

Las declaraciones que generan preocupación

Recientemente, Fernando Alonso compartió una reflexión que ha dejado preocupados a muchos aficionados y expertos de la F1. En una entrevista en el podcast Chequered Flag, el bicampeón mundial expresó que su permanencia en la F1 dependerá de su rendimiento en la pista.

Fernando Alonso, para la BBC, sobre su futuro:



🗣️"Al menos al principio, (2026) será mi última temporada en #F1 . Mi contrato termina a finales de 2026. Es tiempo de entrega y de verdad. Hay grandes expectativas. Personalmente siento que tengo 25 o 30 años y sigo corriendo". pic.twitter.com/N90bvV5lNE — Momento F1 (@MomentoF1_) December 27, 2024

“Mi confianza en mí mismo siempre estará ahí hasta que llegue un día en que no me sienta cómodo en el coche, me sienta más lento que mis compañeros de equipo o más lento de lo que creo que es posible con el coche", dijo Alonso. Esta declaración sugiere que el día que sienta que no es competitivo, podría dejar el deporte.

Un posible adiós condicionado al rendimiento

Alonso explicó que si algún día no se siente capaz de competir al nivel que exige la F1, no dudaría en retirarse: "Si llega esa fecha, probablemente levantaré la mano y dejaré de competir porque no disfrutaré más".

Esta frase ha generado inquietud, ya que el piloto ha sido una figura clave en el campeonato, y su retiro dejaría un vacío importante en la parrilla. Sin embargo, Alonso también destacó que no ha llegado ese momento y que sigue disfrutando del desafío que le ofrece la F1.

Las dificultades de 2024 y la competitividad de Aston Martin

Aunque 2024 ha tenido su cuota de desafíos para Fernando Alonso, como una infección intestinal que afectó su rendimiento durante varias semanas, el piloto español sigue demostrando su capacidad. A pesar de algunos inconvenientes, ha demostrado ser el líder indiscutido de Aston Martin, superando a Lance Stroll, su compañero de equipo. Además, el equipo británico ha logrado mejorar su competitividad, y Alonso sigue viendo un futuro prometedor.