El futuro de Max Verstappen en peligro, tendrá que pagar más de un millón para seguir en la F1 el próximo año

Max Verstappen, quien acaba de lograr su cuarto campeonato mundial consecutivo en la Fórmula 1, se enfrenta a un desafío financiero inesperado para asegurar su presencia en la próxima temporada. A pesar de su dominio en la pista, el piloto neerlandés deberá pagar una cifra millonaria por la renovación de su licencia, conocida como Superlicencia, para seguir participando en la F1.

El sistema de la Superlicencia

La Superlicencia es un requisito obligatorio para todos los pilotos de la Fórmula 1, y su costo se basa en un sistema que combina una tarifa fija y un cobro adicional por cada punto obtenido durante la temporada anterior.

El pago base de la Superlicencia es de aproximadamente 11.000 euros, pero lo que realmente eleva el precio es el coste asociado a los puntos acumulados. En 2024, Verstappen logró 437 puntos, lo que implica un gasto total de más de un millón de euros (845.000 libras esterlinas) para renovar su licencia. Esto lo convierte en el piloto con la Superlicencia más cara del campeonato.

La polémica de la tarifa

El sistema de cobro por puntos ha generado críticas entre algunos pilotos, incluido el propio Max Verstappen. En declaraciones recientes, el campeón mundial expresó su desacuerdo con el elevado coste.

"Creo que la suma es absurda. No es justo que tengamos que pagar tanto. No sucede en otros deportes y, además, cada vez hay más carreras", señaló el piloto de Red Bull. Sin embargo, esta queja no tiene un impacto directo en sus finanzas personales, ya que su equipo, Red Bull, asume el pago de la Superlicencia, como aclaró Helmut Marko, asesor del equipo.

‼️🇳🇱 MULTA: VERSTAPPEN TENDRÁ QUE HACER TRABAJOS COMUNITARIOS ¡EN RUANDA! 🇷🇼



🗣️🏎️ El tetracampón del mundo fue sancionado por el uso de lenguaje inapropiado durante el GP de Singapur 🔙🇸🇬



✈️🌍 Verstappen viajará a la Ceremonia de Entrega de Premios de la FIA que se celebrará en… pic.twitter.com/bB9P7qGR33 — Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) December 9, 2024

Comparaciones con otros pilotos

Aunque el costo de la Superlicencia para Verstappen en 2024 ha disminuido en comparación con 2023, cuando logró un récord de 575 puntos, sigue siendo mucho más alto que el de otros pilotos.

Lando Norris, quien terminó segundo en el campeonato, deberá pagar cerca de 860.000 euros, mientras que Carlos Sainz afrontará un costo cercano a 678.000 euros. Fernando Alonso, por su parte, se beneficiará de una tarifa más baja, abriendo la puerta a algunas buenas noticias en medio de una temporada complicada para él.