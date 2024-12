Max Verstappen se planta: defiende a Checo Pérez y arremete contra los que lo critican, "no es idiota"

La temporada 2024 de la Fórmula 1 terminó con Max Verstappen logrando su cuarto campeonato mundial, un resultado que sigue consolidando su dominio en el deporte. Sin embargo, la campaña también estuvo marcada por la tensión dentro de Red Bull, con Checo Pérez enfrentando críticas debido a sus bajos resultados. Tras la conclusión del Gran Premio de Abu Dhabi, Verstappen salió en defensa de su compañero de equipo.

Durante una rueda de prensa posterior a la última carrera de la temporada, Max Verstappen defendió públicamente a Checo Pérez, quien recibió duras críticas por no cumplir con las expectativas del equipo.

Verstappen shares Red Bull team-mate preference:



— Max Verstappen has voiced support for Sergio Perez amid uncertainty over his future at Red Bull Racing, emphasizing the rarity of having a teammate like the Mexican driver.



“I always worked really well with Checo [Sergio… pic.twitter.com/eSbBO4zVKu