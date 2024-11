El jefe de Red Bull no perdona y señala a Norris, nadie se lo esperaba

El Gran Premio de Brasil fue un momento clave en la temporada de Fórmula 1, especialmente para Max Verstappen, quien logró una victoria impresionante.

De la decimoséptima posición a la primera, el piloto de Red Bull demostró su increíble talento y determinación. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una declaración de Helmut Marko, asesor de Red Bull, que no dejó pasar la oportunidad de criticar a Lando Norris, uno de los rivales más cercanos de Verstappen.

La gesta de Max Verstappen

La actuación de Max Verstappen en Brasil fue un espectáculo. Comenzó la carrera en el puesto 17 y, con una serie de adelantamientos impresionantes y una estrategia perfecta, logró hacerse con la victoria.

Este resultado fue un golpe directo a sus rivales, que veían cómo Verstappen parecía imparable. Con esta victoria, el piloto neerlandés da un paso muy importante hacia su objetivo de ganar su cuarto título consecutivo.

Helmut Marko señala a Lando Norris

Sin embargo, lo que más sorprendió fue la reacción de Helmut Marko, quien no dudó en dar un “recadito” a Lando Norris. En una entrevista con el diario 'Telegraaf', Marko hizo una comparación entre Verstappen y Norris. Según él, Max "volaba" en la pista, mientras que no podía decir lo mismo de Lando Norris. La crítica fue directa y clara, dejando entrever que la actuación de Norris no estuvo a la altura en un momento tan crucial de la temporada.

Al ser cuestionado sobre si la victoria de Verstappen en Brasil significaba un "gran paso" hacia el título, Marko fue aún más rotundo. En sus palabras, el Gran Premio de Brasil no solo representó un avance importante, sino que, en su opinión, "esto es el título". Marko no dudó en afirmar que la diferencia de puntos entre Verstappen y Norris es tan grande que el campeonato parece casi decidido. Según él, "aquí se ha visto quién es el verdadero campeón".

📣| Helmut Marko elogia la actuación de Max Verstappen en Brasil



"Max voló, estuvo impecable y no podemos decir lo mismo de Lando Norris. ¿Es este un gran paso hacia el título? No, creo que este es el título. Aquí se pudo ver quién es el verdadero campeón".



[@telegraaf]#F1 pic.twitter.com/GATI8FAJIo — FormulaArg (@FormulaArgOK) November 4, 2024

La ventaja de Verstappen y las últimas carreras

Actualmente, Max Verstappen cuenta con 63 puntos de ventaja sobre Lando Norris en la clasificación del campeonato. Aunque todavía quedan tres carreras por disputar (Las Vegas, Qatar y Abu Dabi), las posibilidades de que Verstappen pierda este cuarto título consecutivo parecen mínimas.

Si mantiene su ritmo y sigue demostrando la misma consistencia que ha mostrado a lo largo de la temporada, el campeonato está casi asegurado para el piloto de Red Bull.