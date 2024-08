Lewis Hamilton es historia, Mercedes ya tiene listo a su líder 2025 y va por Red Bull

Con la marcha de Lewis Hamilton, George Russell está listo para tomar el rol de líder en Mercedes la próxima temporada.



Aunque Wolff siempre ha destacado que no hay una jerarquía fija en el equipo, el estatus de siete veces campeón del mundo de Hamilton pone a Russell en la posición de número uno.

De cara al próximo año, se espera que Russell asuma ese rol, especialmente si Wolff decide promover a Kimi Antonelli. Con el final de la temporada 2024 a la vista y la vista puesta en 2025, Russell está muy motivado tras las recientes victorias de Mercedes en tres de las últimas cuatro carreras.

"¡Absolutamente!"respondió cuando se le preguntó si, como líder de equipo, está preparando el terreno para una batalla por el título. "Creo que hemos tenido un par de años difíciles para poner el coche en una posición en la que podamos luchar constantemente por las victorias." deslizó Russell.



El piloto británico se siente seguro de que "no hay razón" para no luchar por el título en 2025.



P1!!! 🏆 From P6 to the top step, what an incredible feeling! Running the hard tyres for 34 laps was a risk but it paid off. 💪 Heading into the break with a 1-2 shows all the hard work is paying off. We always believed and will never stop. Let’s go team!!! pic.twitter.com/lygsx4fVH6